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Бурятия получит ещё 52 млн рублей на выплаты на детей от 3 до 7 лет

Бурятия получит ещё 52 млн рублей на выплаты на детей от 3 до 7 лет
Общество,  Фото:pixabay.com
Дополнительное финансирование связано с уточнением числа получателей выплат

Свыше 3,3 млрд рублей будет дополнительно направлено в регионы для ежемесячных выплат на детей в возрасте от 3 до 7 лет (включительно) из малообеспеченных семей. Распоряжение об этом подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Бурятия из этой суммы получит 52,08 млн рублей. Документ, подтверждающий эту информацию размещён на официальном сайте правительства РФ.

- В регионе такую выплату получают 38529 семей на 49223 ребёнка. Необходимость дополнительного финансирования связана с уточнением числа получателей выплат в республике. Их стало больше. Если на 1 ноября 2022 года таковых было 37587, то за месяц получателями этой меры господдержки стали ещё 942 семьи. Источником средств стал резервный фонд правительства Российской Федерации, - уточнила министр социальной защиты населения Бурятии Татьяна Быкова. - Ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет были введены указом президента в 2020 году. В зависимости от ситуации в семье их размер может достигать 50, 75 или 100% регионального прожиточного минимума на ребёнка. В нашей республике после индексации эти суммы составляют – 7747, 11621 и 15495 рублей соответственно.

Как сообщает пресс-служба министерства социальной защиты населения РБ, оформить выплату можно, подав электронное заявление на портале Госуслуг, при личном визите в МФЦ или органы социальной защиты.
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