Общая сумма реализации составила более 35 млн
3 по 4 декабря 2022 года проведена республиканская сельскохозяйственная ярмарка «Мясная ярмарка-2022».
- Мясная ярмарка, самая масштабная, является традиционной ежегодной сельскохозяйственной ярмаркой и проводится с целью стабилизации цен на мясо, на которой жители города могут сделать запасы на зиму не только мяса, но и приобрести субпродукты, мясные полуфабрикаты и рыбную продукцию непосредственно от местных товаропроизводителей, - отметили в министерстве сельского хозяйства и продовольствия Бурятии.
Мероприятие проходило на шести торговых площадках города, в нём приняло участие более 200 фермеров со всех районов республики – это крестьянско-фермерские хозяйства, сельскохозяйственные кооперативы и организации, предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности, личные подсобные хозяйства.
За два дня ярмарки было реализовано около 92 тонн мясной продукции и 3 тонны рыбной продукции. Общая сумма реализации составила более 35 млн. руб.
- Мероприятие проводилось с соблюдением всех рекомендаций и требований контролирующих органов. Также при необходимости покупатели могли ознакомиться с ветеринарной справкой формы №4 непосредственно у продавцов, - продолжили в министерстве.
Новшеством этого года на ярмарке стала пропускная система. Регистрация участников проводилась заблаговременно по количеству предоставленных мест на площадках. Данная мера применялась для исключения участников, являющимися «перекупами» мясной продукции, и служит для беспрепятственного допуска фермеров к торговле.
Пропускная система будет совершенствоваться в следующем году и позволит местным товаропроизводителям представлять собственную продукцию на всех ярмарочных торговых площадках.
Перекупщики продукции также могут быть участниками ярмарочных мероприятий, но по остаточному принципу.
В Улан-Удэ за два дня ярмарки реализовано около 92 тонн мяса
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Конфликт между мальчиками произошёл из-за велосипеда
Это один из крупнейших грантовых проектов, реализованных в республике
Жертвами мошенников стали 26 человек
Пожар тушили несколько дней
По республике днём облачно, местами небольшой снег
Штраф составил 15 тысяч рублей
Тело убитого он закопал в снегу
Устройства, изъятые у него после экзамена, относятся к категории специальных технических средств негласного получения информации
Корабль должен быть готов к 27 декабря 2024 года
Тротуар находится в разобранном состоянии уже не первую неделю
Итоги года подвели на заседании комитета по социальной политике горсовета
Модульные гостиницы разместятся в районах, наиболее востребованных туристами
Мошенники сообщили пожилым женщинам, что их родственники стали виновниками ДТП
Форум состоялся в Музее Победы на Поклонной горе в Москве
В этом году Алсу Идрисова с отличием окончила Казанскую государственную консерваторию имени Жиганова