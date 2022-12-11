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В Улан-Удэ за два дня ярмарки реализовано около 92 тонн мяса

В Улан-Удэ за два дня ярмарки реализовано около 92 тонн мяса
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Общая сумма реализации составила более 35 млн

3 по 4 декабря 2022 года проведена республиканская сельскохозяйственная ярмарка «Мясная ярмарка-2022».

- Мясная ярмарка, самая масштабная, является традиционной ежегодной сельскохозяйственной ярмаркой и проводится с целью стабилизации цен на мясо, на которой жители города могут сделать запасы на зиму не только мяса, но и приобрести субпродукты, мясные полуфабрикаты и рыбную продукцию непосредственно от местных товаропроизводителей, - отметили в министерстве сельского хозяйства и продовольствия Бурятии.

Мероприятие проходило на шести торговых площадках города, в нём приняло участие более 200 фермеров со всех районов республики – это крестьянско-фермерские хозяйства, сельскохозяйственные кооперативы и организации, предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности, личные подсобные хозяйства.

За два дня ярмарки было реализовано около 92 тонн мясной продукции и 3 тонны рыбной продукции. Общая сумма реализации составила более 35 млн. руб.

- Мероприятие проводилось с соблюдением всех рекомендаций и требований контролирующих органов. Также при необходимости покупатели могли ознакомиться с ветеринарной справкой формы №4 непосредственно у продавцов, - продолжили в министерстве.

Новшеством этого года на ярмарке стала пропускная система. Регистрация участников проводилась заблаговременно по количеству предоставленных мест на площадках. Данная мера применялась для исключения участников, являющимися «перекупами» мясной продукции, и служит для беспрепятственного допуска фермеров к торговле.

Пропускная система будет совершенствоваться в следующем году и позволит местным товаропроизводителям представлять собственную продукцию на всех ярмарочных торговых площадках.

Перекупщики продукции также могут быть участниками ярмарочных мероприятий, но по остаточному принципу.
мясо ярмарка сельское хозяйство

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