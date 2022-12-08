В Забайкалье ветерана ВОВ поздравили со столетним юбилеем

Общество, Фото: пресс-служба правительства Забайкалья

Молодость Екатерины Абрамовой пришлась на военные годы



В Забайкальском крае ветеран Великой Отечественной войны Екатерина Абрамова 7 декабря отметила столетний юбилей. Поздравить её приехал губернатор региона Александр Осипов.



В разговоре с губернатором Екатерина Ивановна поделилась воспоминаниями о своей молодости, которая пришлась на военные годы. Рассказала, как в июле 1941 года её призвали в Красную Армию.

- Когда меня призвали в армию, я молоденькая была, и вот знаете, было страшно! У нас началась война и нас позвали Родину защищать. И вот, я помню, мне сказали прийти в госпиталь помогать. И я, когда зашла, испугалась, передо мной сидел дядька, у него не было рук и ног. Я долго не могла привыкнуть, но время было такое. Были и хорошие моменты. Девчонки с молодыми бойцами, ходили вечером в горсад на танцы. Парни с костылями пытались танцевать, нас приглашали, - рассказала Екатерина Ивановна.



Екатерина Ивановна Абрамова родилась 7 декабря 1922 года в Хабаровске. В 1929 году её семья переехала в Читу. 10 июня 1938 года окончила Читинскую среднюю школу №3. С 15 октября 1940 по 20 июля 1941 года работала в тресте «Леспромторг». В июле 1941 года призвана в Красную Армию. С 28 августа 1941 по 24 августа 1943 года служила командиром отделения 23 полка войск связи Забайкальского фронта в Чите. В связи с недостатком медицинских работников откомандировалась в 1941-1942 годах для временной работы в госпитале для раненых в боях Великой Отечественной войны. С декабря 1944 года член ВКП(б). У Екатерины Ивановны трое внуков и пятеро правнуков. Об этом сообщает Забайкальский центр социально значимой информации.

