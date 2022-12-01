В Бурятии появится универсальное пособие на детей

Оно заменит сразу несколько разных ежемесячных выплат









С 1 января в Бурятии, как и во всей стране, появится единое универсальное пособие на детей. Оно заменит несколько разных, которые россияне получают сейчас. Это пособия беременным, вставшим на учёт в ранние сроки, на первенца, на третьего (и последующих детей) до трёх лет, а также на ребятишек от 3 до 8 лет и школьников от 8 до 17-ти.Перед оформлением такой выплаты проведут комплексную оценку нуждаемости. Как сообщили в отделении пенсионного фонда России по Бурятии, она полагается только нуждающимся семьям, где доход на одного человека меньше размера прожиточного минимума (ПМ), установленного в регионе. Имущество должно отвечать установленным требованиям.- Пособие могут получить беременные и все семьи с детьми до 17 лет, если родители имеют заработок или объективные причины для его отсутствия, – отметили в ОПФР по Бурятии.Учитывать будут доходы от трудовой деятельности (включая авторские гонорары), от предпринимательства и самозанятости, банковских вкладов, выигрышей, продажи и сдачи в аренду имущества, а также пенсии, стипендии, уже имеющиеся меры соцподдержки и алименты. Объективными причинами для отсутствия заработка считаются беременность, уход за маленькими детьми, людьми с инвалидностью или пожилыми, очное обучение (для членов семьи младше 23 лет), служба в армии (и три месяца после демобилизации), непрерывное лечение в течение трёх месяцев и более (если ребёнок болел, а отец или мать за ним ухаживали), безработица и отбывание наказания в колонии.Родителям больше не придётся собирать документы на каждый вид помощи и нести их в разные инстанции: что-то – в Пенсионный фонд, что-то – в соцзащиту. Подать заявление на универсальное пособие можно через портал Госуслуг. Если такой возможности нет, нужно обратиться можно в свой многофункциональный центр (МФЦ) или отделение социального фонда РФ – с 1 января так будет называться пенсионный фонд и фонд социального страхования, которые решили объединить.При введении единой выплаты предусмотрен переходный период. Семьи, где дети родились до 31 декабря 2022 года включительно, могут оформлять пособия по старым правилам, пока им не исполнится три годика. А вот выплаты на ребятишек от 3 до 8 лет и на школьников выплаты уже назначаются в таком же порядке, как и универсальное пособие.