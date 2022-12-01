В Бурятии информационная линия «Наши дети» вольётся в федеральную систему

Операторы начнут принимать звонки от граждан с сегодняшнего дня
С 1 декабря в Бурятии республиканская линия «Наши дети» станет частью федеральной информационной системы «Единый контактный центр взаимодействия с гражданами», где будут продолжать консультировать жителей региона.
В настоящее время республиканское отделение Пенсионного фонда уже работает в данной информационной системе. Она предназначена для обеспечения дистанционного получения гражданами информации по вопросам выплат компенсаций, пенсий, пособий и других мер социальной поддержки. Интересующий вопрос граждане могут задать по многоканальному номеру: 8-800-600-00-00 бесплатно с любых телефонов (мобильных и городских).
- Операторы по линии социальной защиты населения начнут принимать звонки от граждан по персонифицированным вопросам – с сегодняшнего дня. Информация об этом была озвучена ранее. Нам понадобилось время, чтобы протестировать работу в информационной системе, - разъяснила исполняющая обязанности министра социальной защиты населения Бурятии Татьяна Быкова. – Теперь жители республики смогут по телефону обратиться к операторам за консультацией о мерах социальной поддержки, на которые они могут рассчитывать, о сроках выплат и размерах пособий, уточнить, какой требуется пакет документов. Специалисты подскажут, как получить помощь в конкретной жизненной ситуации и дадут необходимую контактную информацию.
Как сообщили в министерстве соцзащиты РБ, единый контакт-центр начал свою работу в рамках стратегии цифровой трансформации региона. Пилотный проект запущен в Алтайском крае и Татарстане. Бурятия и ещё 13 субъектов подключаются в пятую очередь, в соответствии с дорожной картой.
Отметим, согласно статистике, в справочную службу «Наши дети» с начала её действия – марта 2020 года поступило порядка 162 тысяч звонков. Из них почти 85 % обращений касались темы выплат детских пособий. С начала 2022 года специалисты уже проконсультировали более 48,7 тысяч граждан, ежемесячно на информационную линию поступает от 5 до 6 тысяч обращений.
В Бурятии информационная линия «Наши дети» вольётся в федеральную систему
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