В Улан-Удэ ветеран отметил 100-летний юбилей











За мужество и отвагу, проявленные в боях, Иннокентий Княжев награждён орденом «Красного Знамени», «Отечественной войны II степени», двумя медалями «За отвагу», медалью «За освобождение Белоруссии». В декабре 2021 года участнику обороны Mocквы Иннoкeнтию Aндpeeвичy oт имeни мэpa и пpaвитeльcтвa Mocквы был вручен памятный нагрудный знак «80 лeт битвы зa Mocквy».













Сегодня 100-летний юбилей отмечает улан-удэнец Иннокентий Андреевич Княжев. Он единственный в Бурятии ныне здравствующий участник битвы под Москвой - знакового контрнаступления советских войск, положившего начало коренному перелому в ходе войны.В гости к ветерану приехал мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков. Он поздравил ветерана и вручил письмо с персональным поздравлением от президента России, а также передал поздравление от главы Бурятии.- Ветеран поблагодарил за все поздравления, уверенно, крепко пожал руку и сказал, что он - разведчик, всегда впереди, и сейчас очень счастлив, - рассказали в мэрии.Иннокентий Андреевич родился 30 ноября 1922 года в селе Комсомольском (ранее Погромное) Еравнинского района. В первые же месяцы войны молодой Иннокентий обратился в военный комиссариат с просьбой о вступлении в ряды Красной Армии. Его прошение удовлетворили и направили в Улан-Удэ. После ускоренных военных курсов новобранцев эшелонами перебросили к Волоколамскому шоссе на окраине Москвы, где они вступили в бой с врагом. В оборонительных боях почти половина 97-й стрелковой дивизии погибла под стенами столицы. Иннокентий Андреевич в одном из боёв получил контузию.После лечения в госпитале во Владимире он вновь встал в строй, снова оказался под Москвой и принял участие в контрнаступлении советских войск, которое стало переломным в Великой Отечественной войне.Летом 43-го фронтовик оказался в составе своих соединений под Прохоровкой и принял участие в легендарной Курской битве, после которой стал служить в разведке. Участвовал во многих операциях в расположениях немецких войск. С боями прошёл Украину, Беларусь, участвовал во взятии Кёнигсберга.После окончания войны в декабре 46-го фронтовик вернулся домой в родное село. С 1947 по 1964 годы Иннокентий Андреевич работал в колхозе в Еравнинском районе. Был награждён медалью «За освоение целинных земель». С 1964 года работал трактористом на Улан-Удэнском ЛВРЗ. На пенсию ушёл в 75 лет.Вместе с супругой Валентиной Ефимовной они воспитали троих детей. У Иннокетия Андреевича четыре внука и семь правнуков.Сегодня Иннокентий Княжев находится в добром здравии под чуткой заботой детей.