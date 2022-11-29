Ушёл из жизни заслуженный врач Бурятии Дашицырен Занаев

Общество, Фото: опубликовано в "Курумкан-инфо"

Дашицырен Шоноевич 36 лет проработал в сфере здравоохранения в Курумканском районе



27 ноября скоропостижно скончался в результате болезни ветеран здравоохранения, заслуженный врач Бурятии Занаев Дашицырен Шоноевич. Об этом сообщили в группе «Курумкан-инфо. 24/7».



Дашицырен Шоноевич родился в Баргузинском районе, в селе Баянгол, младшим сыном среди четырёх братьев.



Окончив учёбу в школе, по желанию родителей в 1974 году Даши Шоноевич поехал поступать в педагогический институт. Но судьбоносная встреча с Жаном Доржиевичем Дашиевым изменила его планы, и он поступил в Томский государственный медицинский институт, на педиатрический факультет.



Успешно завершив учёбу, Дашицырен Шоноевич в 1982 году проходил интернатуру в детском отделении республиканской больницы, где заведующей была Дарима Доржиевна Сундарон, видный деятель здравоохранения и политики Бурятии.



Дарима Доржиевна сразу распознав в нём специалиста с большой буквы, разносторонностью познаний в медицине, чутьём клинициста, направила его после интернатуры в 1983 году работать в родной Курумканский район педиатром.



И с той поры Дашицырен Шоноевич Занаев непрерывно трудился в Курумканской центральной районной больнице (кроме прохождения ординатуры в течение двух лет в НИИ педиатрии и детской хирургии Москве с 1989 по 1991 годы).



В те годы работа педиатра не разделялась по микроспециальностям, поэтому Даши Шоноевич работал и в детском отделении, и в родильном доме, и на участке.



Грамотный и всесторонне развитый специалист, любимец детей и их родителей, педиатр Занаев очень быстро снискал почёт и уважение всего населения района.



С 1998 года Даши Шоноевич трудился в качестве заместителя главного врача по медицинской части, совмещая с должностью неонатолога. Через руки неонатолога Даши Шоноевича прошли три поколения детей.



Работа начмеда очень ответственная и тяжёлая: начмед всегда должен держать на контроле самые тяжёлые случаи пациентов, должен обладать знаниями по всем специальностям медицины.



20 лет в выходные и будни, днём и ночью, даже в период очередного отпуска, Даши Шоноевич всегда первым приходил к постели экстренного больного. Весь период работы в больнице брал ночные дежурства, во время которых проводил беседы с пациентами по их болезням, давал рекомендации как дальше продолжить лечение, профилактировать болезнь, бороться с вредными привычками.



Даши Шоноевич знал почти всех пациентов, помнил кто, когда и чем были госпитализированы.



- Был наставником всех наших новых специалистов, обладал феноменальной памятью, коммуникабельностью, всегда мог найти подход к детям и взрослым, к пациентам и родственникам, коллегам, мог успокоить и пожурить, если не исполняли рекомендации врачей, - вспоминают коллеги.



В коллективе Даши Шоноевич пользовался неукоснительным авторитетом. Юморист по жизни с фейерверком анекдотов и смешных случаев жизни, всегда поднимал дух коллектива и заряжал оптимизмом всех.



В последние три года своей трудовой деятельности Дашицырен Шоноевич Занаев трудился на должности начальника по гражданской обороне и мобилизационной работе.



С июня 2021 года вышел на заслуженный отдых.



36 лет Дашицырен Шоноевич Занаев посвятил себя здравоохранению своей малой родины – Курумканского района. Он внёс неоценимый вклад в развитие здравоохранения Курумканского района и Бурятии.



- Даши Шоноевич служил примером для всех нас, был лучшим советником и другом, пользовался безграничным уважением среди коллег, чуткий и добрый человек. Таким и останется в нашей памяти навсегда, - вспоминают близкие.



Проводы в последний путь состоялись сегодня.







