В соцучреждениях Бурятии отметили День матери

Общество, Фото: пресс-служба минсоцзащиты РБ

Воспитанники соццентров участвовали в конкурсах, концертах, показали свои таланты



День матери отметили в социальных учреждениях Бурятии. Так, в Окинском социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних прошла конкурсно-игровая программа «Мама – жизни моей начало».



- Воспитанники дружно участвовали в конкурсах «Загадки», «Расскажи о своей маме», «Кто больше напишет ласковых слов о маме», «Разгадай кроссворд». Все свои добрые чувства ребята вложили в созданные своими руками открытки с пожеланиями: «Всегда любить, жалеть, помогать, ухаживать и крепко, крепко целовать», - рассказали педагоги учреждения.



Отдел социальной защиты населения по Прибайкальскому району в преддверии праздника организовал конкурс рисунков «Я рисую маму!» в рамках социального проекта «Подарок к празднику», для организации выставки ко Дню матери. Целью данного конкурса, является формирования позитивного и ответственного отношения к матери, доброго отношения друг к другу, уважения к родным и близким.



- В конкурсе приняли участие дети работников районного отдела соцзащиты по Прибайкальскому району, воспитанники Прибайкальского социально- реабилитационного центра для несовершеннолетних, - уточнила начальник отдела Наталья Сумкина. - Все участники конкурса отмечены грамотами и сладкими призами от отдела социальной защиты населения по Прибайкальскому району.



Воспитанники Бичурского центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, приняли участие в школьном концерте, посвящённом мамам. Вместе с другими учениками школы дети пели, танцевали, рассказывали стихи.



- Вечером этого же дня наши дети под руководством воспитателей организовали праздничный концерт «День матери» в стенах нашего учреждения. Гостями праздника стали приёмные родители и сотрудники центра. Много тёплых и добрых слов было адресовано мамам через стихи и песни. Также юные артисты выступили на районном праздничном концерте с двумя номерами танцем «Балалайка» и наша малышка – пятилетняя Анжела, исполнила песню «Солнышко лучистое». После концерта дети посмотрели районную выставку рисунков «Моя мама». В завершении мероприятия воспитанники получили сладкие призы, - поделился успехами детей директор центра Бато Цоктоев.



Как сообщили в пресс-службе министерства соцзащиты РБ, в Заиграевском социально-реабилитационном центре также прошёл праздник «День Матери». Прибыло много гостей. Воспитатели, сотрудники центра, мамы воспитанников.



- Было очень волнительно. Праздник начался с трогательного стиха в память о мамах, которых нет с нами. Особое внимание уделили многодетной маме, воспитавшей 10 детей. Дети приготовили подарки, написали письма воинам – участникам СВО в поддержку. Они исполнили песни, стихи, танцы. Ребята очень старались, каждый показал свои таланты, - пояснили специалисты учреждения.

