29 ноября

28 ноября

Популярное

В соцучреждениях Бурятии отметили День матери

В соцучреждениях Бурятии отметили День матери
Общество,  Фото:пресс-служба минсоцзащиты РБ
Воспитанники соццентров участвовали в конкурсах, концертах, показали свои таланты

День матери отметили в социальных учреждениях Бурятии. Так, в Окинском социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних прошла конкурсно-игровая программа «Мама – жизни моей начало».

- Воспитанники дружно участвовали в конкурсах «Загадки», «Расскажи о своей маме», «Кто больше напишет ласковых слов о маме», «Разгадай кроссворд». Все свои добрые чувства ребята вложили в созданные своими руками открытки с пожеланиями: «Всегда любить, жалеть, помогать, ухаживать и крепко, крепко целовать», - рассказали педагоги учреждения.

Отдел социальной защиты населения по Прибайкальскому району в преддверии праздника организовал конкурс рисунков «Я рисую маму!» в рамках социального проекта «Подарок к празднику», для организации выставки ко Дню матери. Целью данного конкурса, является формирования позитивного и ответственного отношения к матери, доброго отношения друг к другу, уважения к родным и близким.

- В конкурсе приняли участие дети работников районного отдела соцзащиты по Прибайкальскому району, воспитанники Прибайкальского социально- реабилитационного центра для несовершеннолетних, - уточнила начальник отдела Наталья Сумкина. - Все участники конкурса отмечены грамотами и сладкими призами от отдела социальной защиты населения по Прибайкальскому району.

Воспитанники Бичурского центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, приняли участие в школьном концерте, посвящённом мамам. Вместе с другими учениками школы дети пели, танцевали, рассказывали стихи.

- Вечером этого же дня наши дети под руководством воспитателей организовали праздничный концерт «День матери» в стенах нашего учреждения. Гостями праздника стали приёмные родители и сотрудники центра. Много тёплых и добрых слов было адресовано мамам через стихи и песни. Также юные артисты выступили на районном праздничном концерте с двумя номерами танцем «Балалайка» и наша малышка – пятилетняя Анжела, исполнила песню «Солнышко лучистое». После концерта дети посмотрели районную выставку рисунков «Моя мама». В завершении мероприятия воспитанники получили сладкие призы, - поделился успехами детей директор центра Бато Цоктоев.

Как сообщили в пресс-службе министерства соцзащиты РБ, в Заиграевском социально-реабилитационном центре также прошёл праздник «День Матери». Прибыло много гостей. Воспитатели, сотрудники центра, мамы воспитанников.

- Было очень волнительно. Праздник начался с трогательного стиха в память о мамах, которых нет с нами. Особое внимание уделили многодетной маме, воспитавшей 10 детей. Дети приготовили подарки, написали письма воинам – участникам СВО в поддержку. Они исполнили песни, стихи, танцы. Ребята очень старались, каждый показал свои таланты, - пояснили специалисты учреждения.
день матери Бурятия социальная защита населения дети оставшиеся без попечения родителей

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ развернётся «Шерстяная сага»
В Улан-Удэ развернётся «Шерстяная сага»
Общество, 29.11.2022
Открытие выставки состоится в первый день зимы
В Бурятии прошло открытое первенство по дзюдо
В Бурятии прошло открытое первенство по дзюдо
Общество, 29.11.2022
За медали боролись спортсмены из Иркутска, Читы и Улан-Удэ
В соцучреждениях Бурятии отметили День матери
В соцучреждениях Бурятии отметили День матери
Общество, 29.11.2022
Воспитанники соццентров участвовали в конкурсах, концертах, показали свои таланты
В Бурятии освятили ступу Великой Победы
В Бурятии освятили ступу Великой Победы
Общество, 29.11.2022
Большой молебен прошёл в селе Ашанга
Теннисисты Бурятии взяли четыре «золота» в Монголии
Теннисисты Бурятии взяли четыре «золота» в Монголии
Общество, 29.11.2022
Также в копилке спортсменов одно «серебро» и одна «бронза»
Бурятский ансамбль завоевал 8 наград на международном конкурсе
Бурятский ансамбль завоевал 8 наград на международном конкурсе
Общество, 29.11.2022
Фестиваль проходил с 25 по 28 ноября в Санкт-Петербурге
В Бурятии выбрали лучшего воспитателя спецшкол
В Бурятии выбрали лучшего воспитателя спецшкол
Общество, 29.11.2022
Им стал педагог Эгитуйской СКОШИ
В Улан-Удэ дети участников СВО смогут бесплатно кататься на коньках и лыжах
В Улан-Удэ дети участников СВО смогут бесплатно кататься на коньках и лыжах
Общество, 29.11.2022
Депутаты горсовета задали вопрос о предоставлении льгот на зимние спортивные занятия
В Бурятии объявлены победители семейского детского смотра-конкурса
В Бурятии объявлены победители семейского детского смотра-конкурса
Общество, 29.11.2022
Коллективы показали свои программы по сохранению культуры старообрядцев
В Бурятии перекроют движение автотранспорта на двух мостах
В Бурятии перекроют движение автотранспорта на двух мостах
Общество, 29.11.2022
Ограничения будут действовать в связи с дорожными работами
Улан-Удэ принял студенческий фестиваль «Дружба народов Бурятии»
Улан-Удэ принял студенческий фестиваль «Дружба народов Бурятии»
Общество, 29.11.2022
Мероприятие было посвящено Всемирному дню толерантности
23 ушуиста Бурятии завоевали медали в Новосибирске
23 ушуиста Бурятии завоевали медали в Новосибирске
Общество, 29.11.2022
Победителями соревнований стали 16 спортсменов республики

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^