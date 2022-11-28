В Бурятии сегодня временами порывистый ветер

Местами пройдёт снег



По данным Бурятского Гидрометцентра, сегодня в республике переменная облачность, местами небольшой снег, по Прибайкалью до умеренного снегопада.



Ветер северо-западный 8-13, в отдельных районах 15-20 м/с. Температура днём -17,-22, местами -25,-30.



В Улан-Удэ без осадков. Ветер северо-западный 9-14 м/с. Температура днём -20,-22



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