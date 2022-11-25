25 ноября

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В районе Бурятии почтили память полного кавалера ордена Славы

В районе Бурятии почтили память полного кавалера ордена Славы
Общество,  Фото:администрация Закаменского района
Исполнилось 100 лет со дня рождения Бато Дамчеева

24 ноября исполнилось 100 лет со дня рождения уроженца Закаменского района Бурятии, участника Великой Отечественной войны, полного кавалера ордена Славы Бато Микишкеевича Дамчеева. В честь знаменательного события на родине фронтовика, в Санагинской школе прошли мероприятия, посвящённые юбилею героя.

Состоялся показ документального фильма о героическом пути Бато Дамчеева. Прошли диспут-викторина «Вечная слава героям!» и интеллектуальный конкурс в формате телепередачи «Своя игра», где учащиеся продемонстрировали свои знания о жизни и боевом пути земляка.

Также возле памятника героям Великой Отечественной войны был проведён митинг-реквием. Все учащиеся школы, педагоги и жители села почтили память фронтовика.

Кроме этого, в честь столетия Бато Дамчеева 29 ноября будут проведены спортивные мероприятия в улусе Санага. Состоятся соревнования по волейболу, вольной борьбе и стрельбе из пневматической винтовки. Об этом сообщает «Закамна-инфо 24/7» со ссылкой на Закаменское районное управление образования.

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Бурятия Закаменский район Великая Отечественная ветераны ВОВ юбилей спорт

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