Житель Бурятии оплатил крупный долг после лишения права водить авто

Мужчина «забыл» про родную дочь
Служба судебных приставов взыскала в пользу восьмилетней улан-удэнки почти 600 тысяч рублей, которые ей задолжал отец в качестве алиментов. Об этом сообщили в УФССП по Бурятии.
После развода родителей по решению суда бывший глава семьи должен был ежемесячно выплачивать четверть своего заработка на содержание ребёнка. Свои обязательства мужчина не спешил выполнять, из-за чего долг по алиментам рос, как снежный ком. Сумма долга составила более 595 тысяч рублей.
- В рамках исполнительного производства судебным приставом-исполнителем применён весь комплекс мер, предусмотренный текущим законодательством об исполнении судебных решений. В отношении должника применены ограничительные меры, в том числе ограничили злостного неплательщика алиментов в праве вождения автомобиля. Последняя мера оказалась самая действенная, - рассказал главный судебный пристав Бурятии Пётр Ертанов.
Как было установлено, должник устроился в одну из организаций Улан-Удэ водителем, о чём судебному приставу не сообщил. Из-за страха потерять работу улан-удэнец оплатил всю задолженность.
С начала ноября в Улан-Удэ было взыскано более 11,5 миллиона рублей алиментных платежей. Всего же с начала 2022 года взыскано более 165,7 миллиона рублей.
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