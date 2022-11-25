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Житель Бурятии оплатил крупный долг после лишения права водить авто

Житель Бурятии оплатил крупный долг после лишения права водить авто
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Мужчина «забыл» про родную дочь

Служба судебных приставов взыскала в пользу восьмилетней улан-удэнки почти 600 тысяч рублей, которые ей задолжал отец в качестве алиментов. Об этом сообщили в УФССП по Бурятии.

После развода родителей по решению суда бывший глава семьи должен был ежемесячно выплачивать четверть своего заработка на содержание ребёнка. Свои обязательства мужчина не спешил выполнять, из-за чего долг по алиментам рос, как снежный ком. Сумма долга составила более 595 тысяч рублей.

- В рамках исполнительного производства судебным приставом-исполнителем применён весь комплекс мер, предусмотренный текущим законодательством об исполнении судебных решений. В отношении должника применены ограничительные меры, в том числе ограничили злостного неплательщика алиментов в праве вождения автомобиля. Последняя мера оказалась самая действенная, - рассказал главный судебный пристав Бурятии Пётр Ертанов.

Как было установлено, должник устроился в одну из организаций Улан-Удэ водителем, о чём судебному приставу не сообщил. Из-за страха потерять работу улан-удэнец оплатил всю задолженность.

С начала ноября в Улан-Удэ было взыскано более 11,5 миллиона рублей алиментных платежей. Всего же с начала 2022 года взыскано более 165,7 миллиона рублей.


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