Родителям детей-инвалидов увеличат количество выходных

Их предоставление будет согласовываться с работодателем



В Бурятии, по данным министерства соцзащиты республики, по состоянию на 1 ноября 2022 года проживают 6273 ребёнка с инвалидностью, из этого числа – 2838 детей в Улан-Удэ являются получателями мер государственной и региональной поддержки.



Как стало известно позавчера, Государственная дума в третьем чтении приняла закон о праве родителей детей-инвалидов раз в год брать до 24 дополнительных оплачиваемых выходных подряд. По действующей норме Трудового кодекса допускается брать только четыре выходных ежемесячно.



- Это позволит родителям более свободно планировать лечение, реабилитацию или отдых ребёнка-инвалида, не опасаясь, что для их организации придётся брать отпуск за свой счёт или рисковать рабочим местом, - пояснил ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин.



Предоставление таких выходных будет согласовываться с работодателем в случае использования более четырёх таких дней.



В пояснительной записке к проекту закона уточняется, что эти дни могут складываться как за счёт накопления, так и переноса с последующих периодов в течение одного календарного года. Таким образом, родители детей-инвалидов смогут накапливать дополнительные выходные и использовать их как полноценный отпуск. Об этом сообщает пресс-служба министерства соцзащиты РБ.

