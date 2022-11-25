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Родителям детей-инвалидов увеличат количество выходных

Родителям детей-инвалидов увеличат количество выходных
Общество,  Фото:pixabay.com
Их предоставление будет согласовываться с работодателем

В Бурятии, по данным министерства соцзащиты республики, по состоянию на 1 ноября 2022 года проживают 6273 ребёнка с инвалидностью, из этого числа – 2838 детей в Улан-Удэ являются получателями мер государственной и региональной поддержки.

Как стало известно позавчера, Государственная дума в третьем чтении приняла закон о праве родителей детей-инвалидов раз в год брать до 24 дополнительных оплачиваемых выходных подряд. По действующей норме Трудового кодекса допускается брать только четыре выходных ежемесячно.

- Это позволит родителям более свободно планировать лечение, реабилитацию или отдых ребёнка-инвалида, не опасаясь, что для их организации придётся брать отпуск за свой счёт или рисковать рабочим местом, - пояснил ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Предоставление таких выходных будет согласовываться с работодателем в случае использования более четырёх таких дней.

В пояснительной записке к проекту закона уточняется, что эти дни могут складываться как за счёт накопления, так и переноса с последующих периодов в течение одного календарного года. Таким образом, родители детей-инвалидов смогут накапливать дополнительные выходные и использовать их как полноценный отпуск. Об этом сообщает пресс-служба министерства соцзащиты РБ.
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