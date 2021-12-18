Главную ёлку Улан-Удэ украсили двухкилометровой гирляндой



Как сообщал «Байкал-Daily», открытие главной городской ёлки на площади Советов и праздничное театрализованное представление «Чудеса под Новый год» (0+)



Как сообщал «Байкал-Daily», открытие главной городской ёлки на площади Советов и праздничное театрализованное представление «Чудеса под Новый год» (0+) перенесены с 29 декабря на 30-е.

В Улан-Удэ засияла главная ёлка города. В течении недели городские электрики выполнили большую работу по украшению новогодней красавицы. Ежедневно с 9 утра и до 10 вечера, 15 сотрудников «Горсвета» трудились на центральной площади столицы Бурятии. Было задействовано три автовышки, автобус и оперативные машины. Все части световой иллюминации собирались в одну для создания общей композиции праздничного дерева.Только за два дня плотной работы, на главную городскую ёлку повесили 1000 новогодних шаров и двух километровую гирлянду.По словам руководства МБУ «Горсвет», главной «изюминкой» новогоднего городка станет «звёздное небо». Электрики предприятия уже смонтировали светодиодный шатёр над елью.- Следующий этап - Млечный Путь. Вчера мы уже начали монтировать светодинамичные дорожки, но работы ещё много! После перейдём на подсветку всех ледяных фигур, - сообщил Иван Еманаков, главный инженер ведомства.Вскоре центральную площадь Улан-Удэ украсят ледяные скульптуры, лабиринт и различные фотозоны. В этом году новогодний городок посвящён популярным героям мультфильма режиссёра Эрдэни Жалцанова Бадме и Чагдару. (6+).