Главную ёлку Улан-Удэ украсили двухкилометровой гирляндой

Работники «Горсвета» трудились с утра до вечера
В Улан-Удэ засияла главная ёлка города. В течении недели городские электрики выполнили большую работу по украшению новогодней красавицы. Ежедневно с 9 утра и до 10 вечера, 15 сотрудников «Горсвета» трудились на центральной площади столицы Бурятии. Было задействовано три автовышки, автобус и оперативные машины. Все части световой иллюминации собирались в одну для создания общей композиции праздничного дерева.
Только за два дня плотной работы, на главную городскую ёлку повесили 1000 новогодних шаров и двух километровую гирлянду.
По словам руководства МБУ «Горсвет», главной «изюминкой» новогоднего городка станет «звёздное небо». Электрики предприятия уже смонтировали светодиодный шатёр над елью.
- Следующий этап - Млечный Путь. Вчера мы уже начали монтировать светодинамичные дорожки, но работы ещё много! После перейдём на подсветку всех ледяных фигур, - сообщил Иван Еманаков, главный инженер ведомства.
Вскоре центральную площадь Улан-Удэ украсят ледяные скульптуры, лабиринт и различные фотозоны. В этом году новогодний городок посвящён популярным героям мультфильма режиссёра Эрдэни Жалцанова Бадме и Чагдару. (6+).
Как сообщал «Байкал-Daily», открытие главной городской ёлки на площади Советов и праздничное театрализованное представление «Чудеса под Новый год» (0+) перенесены с 29 декабря на 30-е.
Работники «Горсвета» трудились с утра до вечера
Вопрос возмещения ущерба решался через суд
Начнут строительство трёх новых объектов и продолжат строительство ещё двух
«Орланы-10» летаю на высоте до 500 метров
Около крупных в ближайшие дни установят ёлки с игрушками и гирляндами
Сотрудники зоопарка благодарят неравнодушных людей за подарки
Город Кампина-дас-Мисойнс собирается установить сотрудничество с сибирским городом
Общее число случаев заражения приближается к 74 тысячам
Встреча поэта Евгения Евтушенко, оживший «бронзовый» Чехов, Пушкинский день и многое другое
Команда из семи спортсменов покорила Южно-Муйский хребет
Сделать новогодний подарок может любой желающий
Памятник классику бурятской литературы высоко оценила его родные. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с открытия памятник Батожабаю
Большинство точек начнут работу с 20 декабря
Состоялась презентация семейного фонда Дугаровых
Топ-менеджеры Tele2 на пресс-конференции в Улан-Удэ рассказали о результатах развития инфраструктуры мобильной связи в текущем году. Весной оператор анонсировал старт крупного проекта по увеличению емкости в городских агломерациях и расширению покрытия преимущественно на удаленных территориях Бурятии. 17 декабря оператор презентовал журналистам основные итоги рекордной стройки