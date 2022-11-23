В Иркутске не откажутся от новогодней «атмосферы»

В столице области монтируют главную ёлку



В Иркутске утвердили план новогодних мероприятий. К зимнему празднику на центральных улицах города появятся светодиодные фигуры и соответствующее оформление. Уже с начала ноября в сквере Кирова монтируют главную ёлку. Работы планируют завершить к первым числам декабря. Кроме этого, здесь установят новогодние инсталляции: воздушный шар, фотозону «Крылья», фонарь, световые деревья, а также соорудят ледяной лабиринт, скульптуры, часть которых посвятят 100-летию режиссёра Леонида Гайдая.



– Проведение ярких концертов, массовых гуляний, в том числе открытие главной ёлки и запуск фейерверков не совсем уместны в нынешнее время. Но этот праздник является одним из самых важных событий для маленьких иркутян. Они его всегда ждут с нетерпением. Поэтому мы не можем отказаться от праздничной атмосферы. Для детей организуют мероприятия и развлекательные программы в центральной части и каждом округе Иркутска. В предыдущие два года мы закупили достаточно световых инсталляций, ими и украсим областной центр. Кроме того, во время поездки мэра Руслана Болотова в ЛНР предложено на средства партнёров, которые раньше направлялись на салют в Иркутске, закупить праздничные украшения и для жителей Кировска, – прокомментировала заместитель мэра – председатель комитета по социальной политике и культуре администрации Иркутска Татьяна Эдельман.



С 17 декабря в столице региона начнёт работу резиденция Деда Мороза в очном формате. Открытие состоится впервые за два года. Из-за ограничений, связанных с коронавирусной инфекцией, она действовала только в онлайн-режиме. В выходные и праздничные дни юные иркутяне смогут пообщаться с Дедом Морозом и Снегурочкой в сквере имени Кирова. В будние – будет возможность связаться со сказочным персонажем в режиме онлайн.



Также на острове Конный установят 14-метровую ёлку, светодиодные фигуры и зальют каток. Новогодними аксессуарами украсят около 30 площадок в разных округах города.



Концепция оформления останется прошлогодней. Афишу мероприятий планируют размещать только в электронном виде: в социальных сетях, мессенджерах и на экранах в торговых центрах. Об этом сообщает пресс-служба администрации Иркутска.



Возрастное ограничение 0+

