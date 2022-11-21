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В Бурятии, вероятно, всё же воплотят в жизнь «Мамонта» Даши Намдакова

В Бурятии, вероятно, всё же воплотят в жизнь «Мамонта» Даши Намдакова
Общество,  Фото:телеграм-канал Алексея Цыденова
Даши Намдаков сейчас работает на компанию, которая планирует начать строительство в «Байкальской гавани»

Глава Бурятии Алексей Цыденов встретился с прославленным скульптором Даши Намдаковым. Сейчас всемирно известный мастер является главным архитектором компании «Амар», которая стала резидентом особой экономической зоны «Байкальская гавань».

Компания планирует построить на участке «Пески» пятизвёздочную гостиницу, отдельные коттеджи, конгресс-центр, различные рестораны и точки питания.

- Но самое важное, в этой компании главный архитектор Даши Намдаков. Предусматривается создание большого количества арт-объектов Даши, строительство дацана и ретритного центра на горе с видом и на Байкале, и на озеро Котокель, центра восточной медицины, - сообщил в своём телеграм-канале глава Бурятии Алексей Цыденов.

Проект будущих объектов руководство компании и Даши Намдаков как раз представили Алексею Цыденову.

- Обсудили ход реализации проекта, статус проектной документации. С учетом предполагаемого развития готовится к подписанию соглашение между «Амар» и «Байкальской гаванью». Первые места размещения должны появиться уже в следующем году. Очень ждём! – заключил глава Бурятии.



Любопытно, что, судя по фотографиям, Даши Намдаков представил туристический проект в виде головы мамонта. Как сообщал «Байкал-Daily», об этом грандиозном проекте на Байкале заговорили ещё в 2012 году. По идее художника, на берегу озера должен был возникнуть целый комплекс художественных мастерских, галерея искусств, зал показов. Главное здание музея Даши Намдаков предлагал выполнить как раз в форме гигантского черепа мамонта, который вымыло волнами из байкальского песка. В центр планировалось привлекать художников и скульпторов со всего мира. По задумке, это должен был стать знаковый объект притяжения на Байкале – проводилась даже смелая параллель с Эйфелевой башней в Париже или статуей Иисуса Христа в Рио.

Около пяти лет назад всплыла стоимость такого проекта – примерно пять миллиардов рублей. Однако, вероятно, сумма оказалась неподъёмной, и в жизнь голова мамонта так и не была воплощена.

Каким образом Даши Намдаков планирует применить проект сейчас, вероятно, будет озвучено позже.

Даши Намдаков туризм Байкал

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