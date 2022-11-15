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21-летний контрактник из Бурятии погиб на Украине

21-летний контрактник из Бурятии погиб на Украине
Общество, 
Он участвовал в спецоперации с первых дней

10 октября во время спецоперации на Украине погиб 21-летний военный из Бурятии Николай Дарич. В последний путь его проводили месяц спустя, 12 ноября. Отпевание и прощание состоялись в селе Селендума в Селенгинском районе, сообщается в группе «Селенга-инфо.24/7».

Николай Дарич родился 4 июня 2001 года в якутском посёлке Хандыга и в 2014-м вместе с родителями переехал в Селендуму – на малую родину отца. Николай поступил в седьмой класс местной средней школы. Он хорошо учился, увлекался футболом и посещал кружок по технологии. Был ответственным, скромным и пользовался уважением среди одноклассников.

После окончания школы в 2016 году поступил в Гусиноозёрский энергетический техникум, а в июне 2019-го ушёл в армию. Во время службы заключил контракт и продолжил её на Курилах.

Николай с самого начала участвовал в спецоперации. У него остались родители, четыре брата и сестрёнка.


смерть

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