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Жители Бурятии жалуются на шумных людей

Жители Бурятии жалуются на шумных людей
Общество,  Фото:pixabay.com.
С жалобами на шум можно обратиться в Роспотребнадзор

За 9 месяцев 2022 года в управление Роспотребнадзора поступило 33 обращения от жителей Бурятии на повышенный уровень шума. 

Более половины из них связаны с поведением людей, нарушением ими тишины и общественного спокойствия в жилых зданиях и во дворах. Отметим, в соответствии с нормативно-методическим документами, нарушения тишины на прилегающих к домам территориях не регламентируется, измерения не проводятся.

- Контроль уровней шума осуществляется управлением при проведении надзорных мероприятий, а также в рамках рассмотрения обращений граждан, обусловленных ухудшением условий их проживания. Наиболее вероятными источниками шума является работа систем вентиляции и холодильного оборудования предприятий сферы обслуживания, торговли, общественного питания (встроенных или пристроенных к жилым домам), шум и вибрация от функционирования инженерного оборудования, транспортный шум, - сообщили в пресс-службе управления.

По закону, в республике ночное время устанавливается с 23 до 6 часов. За нарушение покоя и тишины в ночное время предусмотрена административная ответственность.

С жалобами и обращениями по вопросу воздействия шума горожане могут обратиться в управление Роспотребнадзора по Бурятии.
Роспотребнадзор

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