«Везде по Мелькомбинату лежат мёртвые голуби», - сообщают местные жители
В районе Мелькомбината в Улан-Удэ горожане заметили много мёртвых голубей. Наблюдением поделился подписчик паблика «Аноним 03».
- Что может быть? Везде по Мелькомбинату лежат мёртвые голуби, - рассказал он.
К записи он приложил фотографии, на которых из этических соображений тушки птиц заретушировал чёрным квадратиком.
В комментариях подписчики посоветовали горожанину обратиться в ветеринарную службу для начала проверки по установлению причин гибели птиц. Также горожане выдвигают свои версии случившегося. Некоторые считают, что голуби сдохли от переедания, другие не исключают, что их отравили.
«Когда популяция голубей становится большая, их травят для уменьшения численности. Так всегда было на Мелькомбинате. Стая голубей мешок комбикорма склёвывает за 25 минут (сам видел)», «Все просто, Мелькомбинат работает, там зерно ходит по транспортерным лентам, есть мукомольни, они туда попадают и подыхают, объедаются зерном», «Солёную пищу, может, дали по незнанию, она же не переваривается у птиц», «Где-то в кормушку отравы насыпали, наверное», - делятся размышлениями улан-удэнцы.
Кто отшутился, отметив, что птицы могли погибнуть естественной смертью: «От старости тоже умирают или, вы думаете, друзья-голуби их хоронят».
Как сообщал «Байкал-Daily», летом горожане были также обеспокоены массовой гибелью голубей в парке «Юбилейный». Как оказалось, там птицы погибли от переедания солёной пищи – чипсов и семечек, которыми их кормили посетители парка.
Улан-удэнцы обеспокоены большим количеством мёртвых голубей
Общество, Фото:
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«Везде по Мелькомбинату лежат мёртвые голуби», - сообщают местные жители
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