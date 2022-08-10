«Мёртвые голуби лежат почти на каждом шагу», - рассказывают посетители
В улан-удэнском парке «Юбилейный» заметили большое количество мёртвых голубей. Фотографии местный житель опубликовал в паблике «Аноним 03».
«Что творится, не понимаю, мёртвые голуби лежат почти на каждом шагу! Дети ходят и смотрят, вчера много кто из родителей были не рады, и говорили разные отговорки, почему голубь лежит. И это только часть голубей возле лавочки были», - рассказал негодующий посетитель парка.
В комментариях улан-удэнцы гадают от чего, могли массово погибнуть птицы: от болезни, либо же их отравили целенаправленно.
Без анализа сложно определить истинную причину смерти голубей. Возможно, они были больны орнитозом – это распространённая болезнь среди городских голубей. Главный признак такой болезни – птица сидит, нахохлившись и мало двигается. Кроме того, в городах голуби умирают от того, что их неправильно кормят, например, заплесневелым хлебом (в котором содержатся грибковые организмы).
В свою очередь, улан-удэнцы также жалуются на то, что парк грязный, там полно окурков и другого мусора.
Улан-удэнский парк завалило мёртвыми птицами
Происшествия, Фото:
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