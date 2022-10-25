Первые итоги дорожного эксперимента в Улан-Удэ оказались положительными









Во время наблюдения за движением транспортных потоков был выявлен ряд мест, которые требуют дополнительного разъяснения. К примеру, многие автомобилисты, которые едут с Элеватора на улицу Лимонова, проезжают только по одной полосе, не занимая вторую и создавая затор. Хотя на дороге указана прерывистая разметка, которая разрешает проехать и занять свободную полосу.



Некоторые автомобилисты, наоборот, нарушают и проезжают через «двойную сплошную», чтобы заехать во дворы жилых домов. Хотя на той же дороге есть дополнительная третья полоса, предназначенная как раз для поворота к жилым домам.



- Перекрёсток работает практически так, как у нас было заложено в модели. Как только люди привыкнут, всё будет работать как часы. Мы ведём мониторинг, нам сбрасывают данные по движению общественного транспорта. Сегодня наблюдалось увеличение скорости автобусов, то есть, затраты времени движения сократились на 15 процентов. Судя по автобусам мы можем делать выводы и по всему транспорту, - отметил разработчик транспортной модели, кандидат технических наук Алексей Левашев.







