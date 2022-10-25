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Первые итоги дорожного эксперимента в Улан-Удэ оказались положительными

Первые итоги дорожного эксперимента в Улан-Удэ оказались положительными
Общество,  Фото:администрация Улан-Удэ
Задержка транспорта снизилась на 15%

Новую схему движения на площади Комсомольской в Улан-Удэ могут оставить при положительном результате. По предварительным результатам, задержка транспорта на участке стала на 15% меньше при обычном движении автомобилей, сообщили в пресс-службе мэрии.


- Понятно, что автомобилистам необходимо привыкнуть к перекрёстку – соблюдать правила дорожного движения, ездить строго по разметкам, знакам. Всю неделю мы будем анализировать, наблюдать и изучать движение на участке, по необходимости вносить корректировки, - сказал председатель комитета по транспорту Юрий Ткачев.

Во время наблюдения за движением транспортных потоков был выявлен ряд мест, которые требуют дополнительного разъяснения. К примеру, многие автомобилисты, которые едут с Элеватора на улицу Лимонова, проезжают только по одной полосе, не занимая вторую и создавая затор. Хотя на дороге указана прерывистая разметка, которая разрешает проехать и занять свободную полосу.

Некоторые автомобилисты, наоборот, нарушают и проезжают через «двойную сплошную», чтобы заехать во дворы жилых домов. Хотя на той же дороге есть дополнительная третья полоса, предназначенная как раз для поворота к жилым домам.

- Перекрёсток работает практически так, как у нас было заложено в модели. Как только люди привыкнут, всё будет работать как часы. Мы ведём мониторинг, нам сбрасывают данные по движению общественного транспорта. Сегодня наблюдалось увеличение скорости автобусов, то есть, затраты времени движения сократились на 15 процентов. Судя по автобусам мы можем делать выводы и по всему транспорту, - отметил разработчик транспортной модели, кандидат технических наук Алексей Левашев.


Новая схема также сокращает место пересечения транспорта с трамваем. Ранее все потоки со стороны ФСК и ЛВРЗ сливались прямо на трамвайных путях и на месте создавалась большая зона конфликта.

- Ранее здесь были достаточно большие проблемы для прохождения трамвая. Нас первичные показатели абсолютно устраивают, мы двумя руками «за» такую модель, потому что пропускная способность по трамваям увеличивается в 10 раз – со 160 секунд до 16, - заявил директор МУП «Управление трамвая» Юрий Санжанов.

По статистике ГИБДД, с начала года на участке произошло 22 ДТП. Новая схема позволяет исключить больше половины конфликтных точек, соответственно, количество ДТП должно снизиться.

- Многие считали, что, меняя организацию дорожного движения на площади Комсомольской, мы избавляемся от заторов на Элеваторе. Это не так, мы упорядочиваем движение именно на этом узле, здесь довольно часто происходят ДТП. Так что основной запрос транспортной модели – безопасность движения, правильное прохождение потоков через делиниаторы, снижение слабых, узких мест, приоритет общественному транспорту, в частности, трамваю, - подчеркнул Юрий Ткачев.

По его словам, в течение этой недели специалисты комитета по транспорту будут собирать все данные и проводить анализ. В случае положительных результатов, разработанная схема движения транспорта останется на площади Комсомольской.


Накануне вечером в ФСК проходил концерт группы «Руки вверх», который собрал множество зрителей-автомобилистов. На участке образовалась дополнительная транспортная нагрузка.

- Были трудности, но они нам помогли оценить, как работает новая схема движения. В дальнейшем сможем принимать оперативные решения по таким ситуациям, - сказал Юрий Ткачев.

В следующем году, при капитальном ремонте дороги по проспекту 50-летия Октября, временные водоналивные блоки будут заменены делиниаторами (устройство – разделитель полос движения автотранспорта). Также для удобства автомобилистов планируется перенести пешеходный переход на улице Жуковского выше на 20-30 метров, перенести светофор по проспекту 50-летия Октября с остановки «Бурятэнерго» выше за перекрёсток.

Также во время ремонта дороги дорожники проведут реконструкцию разделительной полосы. За счет этого появится достаточно места, чтобы продолжить третью выделенную полосу до остановки «Элеватор».


дороги дорожное движение

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