Андрей Хомиченко вернулся со спецоперации летом, а в сентябре ему пришла повестка
11 октября в ходе спецоперации на Украине погиб 45-летний житель Баргузинского района Бурятии Хомиченко Андрей Иванович, призванный по частичной мобилизации. Об этом сообщается в группе «Баргузин-инфо».
Андрей Иванович родился 12 октября 1976 года в Читинской области. После окончания девятого класса поступил в Балягинское СПУ по специальности «электромонтёр».
В 1994 году был призван в ряды армии. В 2004 году женился на жительнице Баргузинского района.
Весной 2022 года Андрей Иванович принимал участие в спецоперации на территории Украины, вернулся домой в июне.
22 сентября он был призван в рамках частичной мобилизации.
У Андрея Ивановича осталась жена и трое детей.
Прощание состоялось 21 октября в посёлке Усть-Баргузин.
В Бурятии стало известно о гибели 45-летнего мобилизованного
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