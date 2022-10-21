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В Бурятии мобилизованным подарили освящённые обереги

В Бурятии мобилизованным подарили освящённые обереги
Общество,  Фото:страница Николая Емонакова
Также им вручили особые хадаки

Сегодня состоялись проводы мобилизованных жителей Иволгинского района Бурятии. Им передали освящённые обереги и хадаки от Иволгинского дацана.

- Сегодня проводили земляков. Настрой у всех боевой, - сообщил глава Иволгинского района Николай Емонаков.

Также он напомнил, что семьи мобилизованных могут рассчитывать на поддержку. В районе продолжает работу call-центр по вопросам помощи семьям призванных по частичной мобилизации.

- Помогаем решить юридические, социально-бытовые вопросы. Сегодня каждый мобилизованный смог написать заявление на твёрдое топливо, – поделился глава района.

Родные и близкие мобилизованных жителей Иволгинского района могут обратиться по любым интересующим вопросам по телефонам 8-951-630-55-88 в будни и 8-950-399-06-59 в выходные дни.

- Конечно же, желаю скорейшего возвращения домой нашим ребятам! – подытожил Николай Емонаков.
частичная мобилизация буддизм

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