В Бурятии мобилизованным подарили освящённые обереги

Общество, Фото: страница Николая Емонакова

Также им вручили особые хадаки



Сегодня состоялись проводы мобилизованных жителей Иволгинского района Бурятии. Им передали освящённые обереги и хадаки от Иволгинского дацана.



- Сегодня проводили земляков. Настрой у всех боевой, - сообщил глава Иволгинского района Николай Емонаков.



Также он напомнил, что семьи мобилизованных могут рассчитывать на поддержку. В районе продолжает работу call-центр по вопросам помощи семьям призванных по частичной мобилизации.



- Помогаем решить юридические, социально-бытовые вопросы. Сегодня каждый мобилизованный смог написать заявление на твёрдое топливо, – поделился глава района.



Родные и близкие мобилизованных жителей Иволгинского района могут обратиться по любым интересующим вопросам по телефонам 8-951-630-55-88 в будни и 8-950-399-06-59 в выходные дни.



- Конечно же, желаю скорейшего возвращения домой нашим ребятам! – подытожил Николай Емонаков.

