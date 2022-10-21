Также им вручили особые хадаки
Сегодня состоялись проводы мобилизованных жителей Иволгинского района Бурятии. Им передали освящённые обереги и хадаки от Иволгинского дацана.
- Сегодня проводили земляков. Настрой у всех боевой, - сообщил глава Иволгинского района Николай Емонаков.
Также он напомнил, что семьи мобилизованных могут рассчитывать на поддержку. В районе продолжает работу call-центр по вопросам помощи семьям призванных по частичной мобилизации.
- Помогаем решить юридические, социально-бытовые вопросы. Сегодня каждый мобилизованный смог написать заявление на твёрдое топливо, – поделился глава района.
Родные и близкие мобилизованных жителей Иволгинского района могут обратиться по любым интересующим вопросам по телефонам 8-951-630-55-88 в будни и 8-950-399-06-59 в выходные дни.
- Конечно же, желаю скорейшего возвращения домой нашим ребятам! – подытожил Николай Емонаков.
В Бурятии мобилизованным подарили освящённые обереги
Общество, Фото:
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Также им вручили особые хадаки
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