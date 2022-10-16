В Иркутской области на территории буровой скважины погиб рабочий

Проводится доследственная проверка
12 октября на территории буровой скважины скончался 46-летний мужчина. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. По данному факту организовано проведение доследственной проверки.
По предварительным данным, бурильщик, находясь на рабочей площадке буровой установки, в результате самопроизвольного движения оборудования получил травмы, не совместимые с жизнью.
- В настоящее время следователи СК изучают документацию по соблюдению сотрудниками предприятия требований охраны труда, опрашиваются свидетели произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщили в СУ СК РФ по Иркутской области.
Проводится доследственная проверка
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