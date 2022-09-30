Музей поздравляет всех педагогов с наступающим профессиональным праздником
Весь октябрь в Этнографическом музее народов Забайкалья будет проходить акция «Спасибо, Учитель!», в рамках которой педагоги дошкольного, дополнительного, среднего, среднего профессионального и высшего образования могут посетить музей бесплатно.
Чтобы стать участником акции, на кассе музея нужно будет предъявить справку с места работы и документ, подтверждающий личность.
- Учителя приобщают подрастающее поколение к культуре, науке, искусству, спорту и создают тем самым основу для дальнейшего развития человечества, - отметила министр культуры Бурятии Соелма Дагаева.
Этнографический музей благодарит учителей за самоотверженный труд, терпение и любовь, за знания, которыми они делятся с учениками, сообщили в пресс-службе министерства культуры республики.
Этномузей объявил акцию для учителей Бурятии
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