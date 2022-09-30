Этномузей объявил акцию для учителей Бурятии

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Музей поздравляет всех педагогов с наступающим профессиональным праздником



Весь октябрь в Этнографическом музее народов Забайкалья будет проходить акция «Спасибо, Учитель!», в рамках которой педагоги дошкольного, дополнительного, среднего, среднего профессионального и высшего образования могут посетить музей бесплатно.



Чтобы стать участником акции, на кассе музея нужно будет предъявить справку с места работы и документ, подтверждающий личность.



- Учителя приобщают подрастающее поколение к культуре, науке, искусству, спорту и создают тем самым основу для дальнейшего развития человечества, - отметила министр культуры Бурятии Соелма Дагаева.



Этнографический музей благодарит учителей за самоотверженный труд, терпение и любовь, за знания, которыми они делятся с учениками, сообщили в пресс-службе министерства культуры республики.





