В районе Бурятии из-за частичной мобилизации ограничили продажу алкоголя

Продавать спиртное вечером нельзя
На территории Тарбагатайского района Бурятии до конца сентября ужесточили время продажи алкоголя. Соответствующее постановление накануне, 22 сентября, подписал глава района Владимир Смолин.
В постановлении указано, что это связано «с проведением частичной мобилизации на территории Российской Федерации».
Согласно документу, розничная продажа алкогольной продукции запрещена в период с 22 по 30 сентября в вечернее, ночное и утреннее время суток.
Продажа алкоголя допускается только днём с 11:00 до 18:00.
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