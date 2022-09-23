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В районе Бурятии из-за частичной мобилизации ограничили продажу алкоголя

В районе Бурятии из-за частичной мобилизации ограничили продажу алкоголя
Общество,  Фото:pixabay.com
Продавать спиртное вечером нельзя

На территории Тарбагатайского района Бурятии до конца сентября ужесточили время продажи алкоголя. Соответствующее постановление накануне, 22 сентября, подписал глава района Владимир Смолин.

В постановлении указано, что это связано «с проведением частичной мобилизации на территории Российской Федерации». 

Согласно документу, розничная продажа алкогольной продукции запрещена в период с 22 по 30 сентября в вечернее, ночное и утреннее время суток.

Продажа алкоголя допускается только днём с 11:00 до 18:00.



алкоголь частичная мобилизация

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