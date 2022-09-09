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В Бурятии появится «Мыс Капитанов»

В Бурятии появится «Мыс Капитанов»
Общество,  Фото:пресс-служба минвостокразвития России
На базе туристических проектов у озера Байкал создадут туристический кластер

На полях Восточного экономического форума состоялось подписание соглашения по реализации комплексного туристического проекта между правительством Бурятии, корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики, а также компанией «ТОР Мыс Капитанов». Стороны договорились о взаимодействии по созданию инвестором локации «Мыс Капитанов» в рамках межрегионального культурно-экологического парка «Озёра на Снежной».

- Создавая новую точку притяжения для туристов на Южном Байкале, мы формируем новый кольцевой маршрут по уже действующим местам отдыха экопарка, расположенным по течению реки Снежная. «Мыс капитанов» станет главной точкой для пяти локаций и разместится на берегу озера Байкал. Поддержка региональных властей и КРДВ позволит ускорить реализацию проекта и оптимизировать издержки, - рассказала Татьяна Голубева, генеральный директор компании «Тор Мыс Капитанов».

Она также подчеркнула, что в рамках соглашения в течение трёх месяцев будет подана заявка на заключение соглашения об осуществлении деятельности на территории опережающего развития «Бурятия». Компания уже имеет в собственности земельные участки, входящие в ТОР и планирует инвестировать в «Мыс Капитанов» порядка 400 млн собственных средств. В рамках проекта будет создано 45 новых рабочих мест, сообщает пресс-служба министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики.

- Корпорация поможет с детальной проработкой концепции и окажет содействие в освоении участка, получении статуса резидента ТОР и других мер поддержки, - отметила заместитель генерального директора КРДВ по экономическому развитию Дарья Кирьянова.
Бурятия туризм Байкал

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