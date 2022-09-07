В Гусиноозёрске состоится фестиваль православной культуры

В празднике примут участие представители Кяхтинского, Джидинского и Селенгинского районов



10 сентября в городе Гусиноозёрск пройдёт I межрайонный фестиваль православной культуры «Традиции святой Руси». Мероприятие состоится с 12:00 на территории местной религиозной организации «Приход в честь иконы Божьей матери «Казанская».



В программе фестиваля запланированы конкурсы творческих коллективов. Посетители услышат православные и духовно-патриотические песнопения. Также будут проведены конкурс-ярмарка «Русская православная кухня» и выставка-ярмарка работ мастеров декоративно-прикладного искусства, народных ремёсел, народных лекарей (травяные сборы, чаи, мёд и т.д.).



Кроме этого, будет организована площадка с русскими народными играми: можно будет поиграть в городки и пройти полосу препятствий. Об этом сообщает пресс-служба администрации Селенгинского района.



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