В Бурятии простились с ветераном Великой Отечественной войны

Общество, Фото: пресс-служба администрации Иволгинского района

В этом году Чойнхор Дашиевич Очиров отметил свой 102-й день рождения



1 сентября в Бурятии не стало участника Великой Отечественной войны Чойнхора Дашиевича Очирова. В этом году ветеран отметил свой 102-й день рождения.



- Долгожитель, активист, человек с большой буквы запомнился многим как доброжелательный и мудрый человек. Чойнхор Дашиевич был образцовым и любящим мужем, отцом, дедушкой и прадедушкой, - сообщает пресс-служба администрации Иволгинского района.



За проявленные стойкость и мужество во время боевых действий он был награждён медалью «За оборону Советского Заполярья», орденами Отечественной войны первой и второй степеней и медали «За отвагу».



5 сентября с ветераном простились и выразили глубокие соболезнования глава Иволгинского района Николай Емонаков, первый заместитель главы по социальному развитию Михаил Дружинин, глава СП «Нижнеиволгинское» Василий Тогочиев, председатель совета ветеранов Валентина Астраханцева, председатель совета ветеранов СП «Нижнеиволгинское» Уржима Цыдыпова и военный комиссар Иволгинского и Тарбагатайского районов Сергей Самбаров.



- Грустно и горько осознавать, что наших ветеранов, тех, кто принёс нам мирное небо над головами, становится меньше с каждым годом. Чойнхор Дашиевич навсегда останется в нашей памяти и в памяти своих земляков победителем! Он будет жить в воспоминаниях детей, внуков, правнуков и всех жителей Бурятии, – сказал Николай Емонаков.



