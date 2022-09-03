В Бурятии на 103 году жизни скончался ветеран войны

Иннокентий Константинович участвовал в войне с милитаристской Японией



Сегодня на 103 году жизни умер ветеран Великой Отечественной войны Иннокентий Константинович Шилкин. Об этом сообщили в группе «Прибайкалье-инфо.24/7».



Ветеран труда, старейший связист «Ростелекома», ещё до Великой Отечественной войны освоил профессию телеграфиста. В армию ушёл добровольцем. Участвовал в войне с милитаристской Японией.



Иннокентий Константинович родился 29 октября 1919 в селе Горячинск Бурятской АССР в семье Федосьи Дмитриевны и Константина Никитича Шилкиных.



Отец Иннокентия воевал в Первую мировую войну с немцами. В семье шестеро детей, которые с малых лет были приучены к труду, помогали отцу и матери. В 1936 году отца арестовали, и Иннокентию пришлось идти работать, чтобы прокормить большую семью, в Баргузинскую районную контору радиосхем. Одновременно учился на телеграфиста.



В армию ушёл добровольцем в октябре 1940 года. Командир радиосвязи средней мощности 21 отдельного полка связи 15 армии. Воевал на территории Китая, освобождал Китай от японских милитаристов. Вернулся домой из Китая 27 мая 1946 года.



Имеет орден Отечественной войны II степени, медали «За боевые заслуги» и «За победу над Японией».



Работал в Горячинском узле связи с 1946 года до самой пенсии. Ветеран труда, старейший связист «Ростелекома». Почётный гражданин Прибайкальского района Бурятии.



У Иннокентия Константиновича трое детей, четверо внуков, два правнука и один праправнук, который родился к 100-летию.





