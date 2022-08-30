Мать воспитывает ребёнка одна
Как сообщал «Байкал-Daily», 25 августа трёхлетний ребёнок из окна в квартире на улице Смолина в центре Улан-Удэ выкидывал на прохожих вещи, в том числе тяжёлые, вроде ноутбуку. Очевидцы, испугавшись, как бы малыш сам не упал на улицу, вызвали на место пожарных. Они поднялись в квартиру на пятый этаж с помощью пожарной автолестницы.
В квартире за запертой снаружи дверью ребёнок оказался один. Пожарные дождались, когда мама вернётся домой.
Инцидент прокомментировала уполномоченный по правам ребёнка в Бурятии Наталья Ганькина. По её словам, материалы происшествия рассмотрят на ближайшем заседании районной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Будет решено, привлекать ли мать ребёнка к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Впрочем, возможно, женщина избежит штрафа.
- Разбирая ЧП с детьми, мы всегда анализируем причины, по которым ребёнок или семья с детьми оказалась в трудной жизненной ситуации, - отметила Наталья Ганькина.
Так, выяснилось, что мама воспитывает ребёнка одна, так что вынужденно работает. Родственников у матери-одиночки нет; когда она уходит на работу, просит присматривать за ребёнком знакомых. Кроме того, у женщины нет прописки, из-за чего она не получает детские пособия. «Семье нужно оказать всестороннюю помощь», - подчеркнула детский омбудсмен.
- На сегодня ребёнку выделена путёвка в детский сад. Маме оказывается содействие в получении мер социальной поддержки для граждан, имеющих детей. Держу вопрос на контроле до полного разрешения, - заверила Наталья Ганькина.
В Улан-Удэ помогут матери малыша, кидавшегося вещами из окна
Общество, Фото:
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Мать воспитывает ребёнка одна
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