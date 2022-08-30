В Улан-Удэ до +17 градусов
По данным Бурятского гидрометцентра, 30 августа по республике переменная облачность, местами кратковременные дожди, по крайнему северу с мокрым снегом, ночью по северному побережью Байкала сильные осадки.
Ветер северо-западный 6-11, в отдельных районах 15-20 м/с. Температура днём +15,+20, местами +8,+13.
В Улан-Удэ утром и днём небольшой дождь. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура днём +15,+17.
В Бурятии местами кратковременные дожди
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Общество, 30.08.2022
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