В Бурятии местами кратковременные дожди

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

В Улан-Удэ до +17 градусов



По данным Бурятского гидрометцентра, 30 августа по республике переменная облачность, местами кратковременные дожди, по крайнему северу с мокрым снегом, ночью по северному побережью Байкала сильные осадки.



Ветер северо-западный 6-11, в отдельных районах 15-20 м/с. Температура днём +15,+20, местами +8,+13.



В Улан-Удэ утром и днём небольшой дождь. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура днём +15,+17.

