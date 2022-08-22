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В Бурятии активно работает университет третьего возраста

В Бурятии активно работает университет третьего возраста
Общество,  Фото:пресс-служба минсоцзащиты РБ
Пожилые принимают участие в социальных туристических выездах

В республике продолжает активную работу университет третьего возраста. Этот образовательно-досуговый проект для людей старшего поколения и их самореализации насчитывает 157 факультетов, действующих во всех районах Бурятии и в городе Улан-Удэ.

Так, в рамках университета для граждан старшего поколения активно развивается социальная технология «Социальный туризм». Несмотря на то, что ограничения в связи с коронавирусной инфекцией были сняты с 1 апреля 2022 года, в первом полугодии 1805 человек «серебряного» возраста приняли участие в 65 внутрирегиональных социальных выездах по культовым местам (Посольский Спасо-Преображенский монастырь, буддийский комплекс в местности «Лысая гора» г. Улан-Удэ, Сретенский женский монастырь в Прибайкальском районе, экскурсия по парку «Арья Баала» в с. Санага Закаменского района, Иволгинский дацан и др.), оздоровительным местам (радоновый источник Аксурга в Селенгинском районе, курорты Умхэй и Барагхан в Курумканском районе, курорт Аршан в Тункинском районе, источники Халюта и Ута булаг в Иволгинском районе и др.), по историческим местам (плато «Ставка Чингисхана», музей декабристов в Селенгинском районе, музеи и театры г. Улан-Удэ, музей старообрядческой культуры в Тарбагатайском районе, Байкальский заповедник в Кабанском районе, Баргузинский заповедник, тур «В гостях у семейских» в Тарбагатайском районе и т.д.).

Организованные поездки по историческим местам, посещения музеев, театров, выставок и концертов осуществляются за счёт собственных средств участников, либо спонсорских средств. Граждане, в соответствии с федеральным законодательством имеющие звание «Ветеран труда», имеют право на бесплатное посещение один раз в месяц государственных музеев и театров Республики Бурятия, сообщает пресс-служба министерства социальной защиты населения РБ.
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