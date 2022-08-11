Улан-удэнцы жалуются на состояние сквера «Радуга»





Улан-удэнцы массово жалуются на состояние детского сквера «Радуга» на ПВЗ.Проблему подняла местная жительница, опубликовав в паблике «Аноним 03» фотографии фонтана в сквере. Облицованный разноцветной плиткой в форме узоров, со скульптурной композицией внутри, когда-то он привлекал взгляд, а ныне вода в нём мутного коричневого цвета и покрыта пеной.«Думаю я не единственная, кто считает, что детский сквер «Радуга» на ПВЗ просто «гибнет» на глазах, и никому нет дела», - сокрушается улан-удэнка.Её поддерживают и другие посетители сквера. «Смотреть страшно, фонтаны плесенью покрылись, такое ощущение, что там не вода, а канализация сливается», - поделилась ещё одна местная жительница.В 2020 году в результате голосования по проекту «Народный бюджет» в сквере началось обновление. Были установлены 14 новых детских качелей и уличных тренажёров для всех возрастов. На это было выделен миллион рублей. Спустя два года горожане жалуются, что оборудование обветшало.«Хоть ПВЗ до центра рукой подать, но ужасней места не видела, как был страшным и опасным с кучей алкашей, так и остался», «Жаль, отличный был сквер», «Ужасно, и очень жаль», «Заходишь в этот сквер и ужасаешься, он не разваливается, он развалился, все в очень плачевном состоянии, а ведь очень хорошее место для детей было!» - комментируют улан-удэнцы.