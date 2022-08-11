Заявки будут приниматься с 15 августа
Лучшие практики системы социальной защиты населения Бурятии определят по итогам республиканского конкурса «Новые грани», основной этап которого пройдёт с 17 октября по 6 ноября 2022 года. Приём заявок стартует с 15 августа.
- Начиная с 2019 года, проводится конкурс лучших социальных практик «Новые грани». Он позволяет выявить и распространить инновационные формы и методы работы учреждений социальной защиты населения Республики Бурятия, стимулировать профессиональную деятельность сотрудников отрасли, - рассказала министр социальной защиты населения Бурятии Татьяна Быкова.
По словам начальника учебно-методического отдела центра «Доверие» Аюны Базаровой, к участию в конкурсе допускаются работники поставщиков социальных услуг, имеющие положительный опыт реализации инновационных практик и проектов по предоставлению социальных услуг во всех формах социального обслуживания.
Победители, призёры и участники могут быть рекомендованы конкурсной комиссией к участию в региональном этапе всероссийского конкурса профессионального мастерства в сфере социального обслуживания. По итогам конкурса материалы победителей публикуются в специальном сборнике, сообщает пресс-служба министерства социальной защиты населения РБ.
В Бурятии объявлен конкурс практик социальной защиты
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