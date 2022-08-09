Жителям Бурятии станет проще получить социальные услуги

Сбор справок заменит электронная выписка



В России предложено упростить получение социальных услуг. Организации, предоставляющие социальные услуги в рамках набора социальных услуг (НСУ), а именно поликлиники и пригородные железнодорожные кассы, смогут получить выписку, подтверждающую право гражданина на получение государственной социальной помощи в виде НСУ, через Госуслуги. Информация об этом размещена на официальном сайте федерального министерства труда.



Таким образом, рецепты на льготные лекарства будут выдаваться медицинскими организациями при предъявлении электронной выписки без сбора справок. Подобный механизм будут использовать и при оформлении льготных проездных документов на железнодорожный транспорт пригородного сообщения. Также предлагается заменить справку выпиской, подтверждающей право гражданина на социальные услуги



Как сообщает пресс-служба министерства социальной защиты населения РБ, набор социальных услуг – перечень социальных услуг, предоставляемых отдельным категориям граждан. В состав НСУ входит: обеспечение лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов; предоставление путёвки на санаторно-курортное лечение; проезд на пригородных электричках и на междугородном транспорте к месту лечения и обратно.

