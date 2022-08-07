Сборная республики завоевала ещё 5 медалей
В девятый, предпоследний день международных спортивных игр «Дети Азии-2022» во Владивостоке сборной Бурятии удалось завоевать пять медалей.
В пулевой стрельбе спортсмены республики выиграли «серебро» в парном зачёте в стрельбе из винтовки. Также они стали вторыми в парном зачёте в стрельбе из пистолета.
В боксе Жанна Б. стала серебряным призёром в весовой категории до 54 кг. Виктория К. завоевала бронзовую медаль в весовой категории до 50 кг. Напомним, что Мэргэн Б. стал победителем соревнований у юношей. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта РБ.
Спортсмены Бурятии выиграли новые награды «Детей Азии»
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