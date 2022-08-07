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Спортсмены Бурятии выиграли новые награды «Детей Азии»

Спортсмены Бурятии выиграли новые награды «Детей Азии»
Общество,  Фото:пресс-служба минспорта РБ
Сборная республики завоевала ещё 5 медалей

В девятый, предпоследний день международных спортивных игр «Дети Азии-2022» во Владивостоке сборной Бурятии удалось завоевать пять медалей.

В пулевой стрельбе спортсмены республики выиграли «серебро» в парном зачёте в стрельбе из винтовки. Также они стали вторыми в парном зачёте в стрельбе из пистолета.

В боксе Жанна Б. стала серебряным призёром в весовой категории до 54 кг. Виктория К. завоевала бронзовую медаль в весовой категории до 50 кг. Напомним, что Мэргэн Б. стал победителем соревнований у юношей. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта РБ.
спорт бокс Дети Азии пулевая стрельба Бурятия

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