В пригороде Улан-Удэ стартует фестиваль казачьей культуры

Вход на мероприятие свободный
22 июля на территории историко-культурного квартала в селе Сужа Иволгинского района Бурятии стартует 12-й республиканский казачий фестиваль «Забайкал, наш славный Батюшка». В палаточном городке размещаются первые гости. Участники регистрируются на спортивные состязания, сообщает пресс-служба администрации Иволгинского района.
Основные мероприятия пройдут завтра, 23 июля. Участников и гостей фестиваля ждёт парад казачьих обществ, различные конкурсы и соревнования: казачье многоборье, вольная джигитовка, ратные состязания «Пластун», конные скачки «Казачья верста». Также в программе запланированы масштабный гала-концерт и детская военно-спортивная игра «Сполох».
Для знакомства с казачьим бытом будет развёрнуто «Казачье подворье» с избами и кухней. Для зрителей будут проводится разнообразные мастер-классы, в том числе по владению шашкой и плетению из лозы.
- Фестиваль проводится с целью возрождения, изучения, сохранения и развития самобытной казачьей культуры, образа жизни, традиций и духовных ценностей казаков, популяризации традиционных казачьих состязаний, - сообщает пресс-служба администрации главы и правительства РБ.
Возрастное ограничение 6+
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