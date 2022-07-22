Боханцы выиграли номинацию всероссийского конкурса
В Москве подвели итоги всероссийского конкурса «Семья года» за 2022 год. В номинации «Семья – хранитель традиций» победителем признана семья Николая Львовича и Аграфены Валерьевны Танхаевых из посёлка Бохан Эхирит-Булагатского района Усть-Ордынского Бурятского округа.
Семья, воспитывающая пятерых детей: трёх сыновей и двух дочерей – в этом году участвовала в ежегодном областном конкурсе «Почётная семья Иркутской области» в номинации «Многодетная семья». По результатам представила Иркутскую область во всероссийском конкурсе.
В семье Танхаевых много традиций, бережно передающихся от поколения к поколению. Родители вместе с детьми исследуют свой род, постоянно пополняют родословную.
По информации министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, регион на конкурсе представляли четыре семьи. Помимо Танхаевых это семья Максима и Надежды Рябовых из Шелехова, семья Ильи и Евгении Миненко из Ангарска, семья Александра и Людмилы Налюк из посёлка Хужир.
Напомним, всероссийский конкурс «Семья года» проводится с 2016 года. В 2022 году оргкомитет рассмотрел 353 представления на семьи – победителей региональных конкурсов из 85 регионов. Материалы рассматривались по пяти номинациям: «Многодетная семья» – 69 семей, «Молодая семья» – 72 семьи, «Сельская семья» – 75 семей, «Золотая семья» – 66 семей, «Семья – хранитель традиций» – 71 семья. Награждение победителей пройдёт осенью, сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.
Семья из Усть-Ордынского округа стала «Семьёй года» в России
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