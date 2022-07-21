Мэр Улан-Удэ: «Общественный транспорт должен составить конкуренцию личным автомобилям»

Общество, Фото: управление по информационной политике Улан-Удэ

138 автобусов поступят в город в этом и в 2023 году



В Улан-Удэ на совете по проектному управлению городом утвердили паспорт муниципального проекта «Развитие транспортной системы г. Улан-Удэ». Мэр столицы Бурятии Игорь Шутенков отметил, что работа по обновлению подвижного состава и развитию маршрутной сети ведётся давно, механизм реализации проекта разработан.



- Нам надо стремиться к тому, чтобы горожанин хотел использовать городской транспорт в качестве основного средства передвижения. Нужно создать конкуренцию личному транспорту, сделать так, чтобы в автобусах и трамваях было удобнее ездить, чем на автомобилях, - заявил мэр города.



Развитие транспортной сети Улан-Удэ предусматривает закупку автобусов и увеличение штата МУП «Городские маршруты», реконструкцию улично-дорожной сети и оптимизацию маршрутной сети города.



Всего в этом и следующем году в город поступит 138 автобусов. Из них 65 автобусов среднего класса ПАЗ поступят по контракту с АО «Государственная транспортная лизинговая компания» с учётом льготного финансирования ВЭБ.РФ. Поставка будет осуществляться частями по 21-22 единице ежемесячно с октября по декабрь.



Ещё 73 автобуса будут приобретены при поддержке Минтранса РФ в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Первая партия ожидается уже в августе, ещё 48 приедут до конца года, оставшиеся 14 – в первом квартале 2023 года.



- Увеличение количества подвижного состава МУП «Городские маршруты» необходимо для повышения устойчивости рынка пассажирских перевозок. На протяжении нескольких лет продолжается отток подвижного состава у частных перевозчиков по причине снижения пассажиропотока из-за ограничительных мероприятий. Вследствие этого на большинстве маршрутах значительно уменьшилось количество подвижного состава, - доложил и.о. председателя комитета по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству Александр Халбаев.



Повышение доли МУП «Городские маршруты» в общем объёме городских перевозок повысит надёжность и качество транспортного обслуживания населения.



- Но у нас нет цели устранять других участников рынка пассажирских перевозок. Муниципальный транспорт необходимо развивать – это однозначно, нам нужно дополнять друг друга и совместно создать условия для комфортной и безопасной перевозки пассажиров. И муниципальный транспорт, и частные перевозчики должны работать в интересах наших горожан, - отметил Игорь Шутенков.



Для обеспечения работы автобусов большой вместимости в городе необходима реконструкция улично-дорожной сети. В 2022-2023 годах планируется расширить восемь разворотных площадок на конечных остановках, увеличить 65 заездных карманов остановочных пунктов, расширить пять участков проезжей части, организовать выделенную полосу по проспекту 50-летия Октября.



Депутат Улан-Удэнского городского Совета Василий Цыремпилов на заседании совета отметил, что есть большое количество обращений от перевозчиков по поводу неблагоустроенных конечных остановок. Большинство жалоб касаются микрорайонов Заречный, Тулунжа, Солдатский.



- Предложение по устройству конечных остановок безусловно правильное. Будем прорабатывать вопрос, понятно, что все конечные остановки располагаются в разных частях города, находятся на депутатских округах. Поэтому я попрошу с депутатами отработать по линии наказов избирателей, - добавил мэр.



Также в рамках проекта планируется внедрение новой маршрутной сети города. Ещё с сентября прошлого года пермская компания «Агентство дорожной информации Радар» проводила исследование пассажиропотока и в результате разработала новую транспортную модель.



Она предусматривает уменьшение параллельных маршрутов и дублирования, отмену старых маршрутов и ввод более оптимальных, внедрение нового тарифного меню, системы пересадок и просчёт экономики. К концу 2024 года предполагается отменить 26 неэффективных маршрутов, изменить 17 и ввести новые.



Как сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ, по мере реализации мероприятий при необходимости в паспорт проекта «Транспорт» будут вноситься изменения, учитывающие текущее развитие маршрутной сети.



Возможно, не потребуется отмена и изменение ряда маршрутов, и наоборот, может возникнут необходимость в дополнительных поддерживающих маршрутах.



- Проект подготовлен, понятно, что будет корректироваться в дальнейшем, но основные моменты, цели и сроки прописаны, главное – есть механизм реализации проекта, - подчеркнул мэр Игорь Шутенков.

