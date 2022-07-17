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В районе Бурятии родилась первая двойня в этом году

В районе Бурятии родилась первая двойня в этом году
Общество,  Фото:pixabay.com
Мальчикам дали имена Алексей и Александр

15 июля Бичурским районным отделом управления ЗАГС Бурятии проведена первая регистрация двойни в этом году.

У матери троих детей родились двое замечательных сыновей: Алексей и Александр.

- От чистого сердца отдел ЗАГС поздравил её с двойной удачей судьбы. Пожелал детям расти крепкими и сильными, умными и красивыми, весёлыми и добрыми, любознательными и, главное, счастливыми, - отмечают в управлении. 
ЗАГС рождение

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