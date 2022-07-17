Мальчикам дали имена Алексей и Александр
15 июля Бичурским районным отделом управления ЗАГС Бурятии проведена первая регистрация двойни в этом году.
У матери троих детей родились двое замечательных сыновей: Алексей и Александр.
- От чистого сердца отдел ЗАГС поздравил её с двойной удачей судьбы. Пожелал детям расти крепкими и сильными, умными и красивыми, весёлыми и добрыми, любознательными и, главное, счастливыми, - отмечают в управлении.
В районе Бурятии родилась первая двойня в этом году
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