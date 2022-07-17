В районе Бурятии родилась первая двойня в этом году

Мальчикам дали имена Алексей и Александр



15 июля Бичурским районным отделом управления ЗАГС Бурятии проведена первая регистрация двойни в этом году.



У матери троих детей родились двое замечательных сыновей: Алексей и Александр.



- От чистого сердца отдел ЗАГС поздравил её с двойной удачей судьбы. Пожелал детям расти крепкими и сильными, умными и красивыми, весёлыми и добрыми, любознательными и, главное, счастливыми, - отмечают в управлении.

