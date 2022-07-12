Названы лауреаты фестиваля народов Прибайкалья

Общество, Фото: пресс-служба центра культуры коренных народов Прибайкалья

Мероприятие проводилось в Заларинском районе Иркутской области



9 июля прошёл фестиваль национально- культурных объединений и общественных организаций Иркутской области «Дружба народов Прибайкалья». Мероприятие проводилось вблизи села Пихтинск. На праздник приехали участники и гости из Иркутска, Осинского, Черемховского, Куйтунского, Нукутского, Зиминского районов, разных муниципальных образований Заларинского района, представители 16 национально-культурных центров Иркутской области – всего около 1500 человек.



- Фестиваль проводился на берегу реки Тагна, в местности Бабцин Кут – родовом месте пихтинских голендров. Голендры – выходцы из Германии, прожившие на границы Польши и Белоруссии несколько столетий. Во времена Столыпинских реформ переселились в Сибирь и на территории Иркутской области. Компактно проживают в сёлах Пихтинск, Средний Пихтинск, Дагник Заларинского района, - сообщает пресс-служба центра культуры коренных народов Прибайкалья.



Культурная программа познакомила гостей праздника с национальными костюмами и музыкальными инструментами, народными сказками и легендами, а также с национальной кухней и изделиями декоративно-прикладного искусства и народных художественных промыслов. Лауреатами конкурсных номинаций фестиваля стали:



Номинация «Традиционный костюм» конкурса «Нарядное Прибайкалье»

- Аверьянова Ольга (Заларинский район, село Холмогой), представившая на конкурс коллекцию удмуртских национальных костюмов «Сяська» («Цветок»);

- Мальгина Светлана (Осинский район, поселок Приморский) с коллекцией русских национальных костюмов «У истоков времени»;

- Лювиг Наталья и Кунц Нина (Заларинский район, участок Среднепихтинский) с коллекцией национальных костюмов голендров.



Номинация «Стилизованный костюм» конкурса «Нарядное Прибайкалье»

- Петрова Людмила и Черненко Татьяна (Заларинский район, поселок Залари) с коллекцией «Русское многоцветье»;

- Воронова Светлана (г. Черемхово) с коллекцией «Современность и традиции»;

- Петрова Анастасия (Черемховский район, посёлок Михайловка) с коллекцией «Русские просторы».



Номинация «Соло» конкурса «Музыкальное Прибайкалье»

- Виноградова Татьяна (Заларинский раон, деревня Тагна), с музыкальным произведением «Ан васка ытла» (баян);

- Чымыбеков Урмат (г. Иркутск), исполнивший киргизские музыкальные композиции на национальном инструменте комуз;

- Загвоздина Галина (Черемховский район, село Алёхино) исполнившая «Попурри народных мелодий» на сибирской гармони.



Номинация «Ансамбль» конкурса «Музыкальное Прибайкалье»

- Народный фольклорный коллектив «Черёмушки» (п. Залари), руководитель Ширшиков С.А.;

- Дуэт Яблочкина Максима и Тетеркиной Ирины (п. Залари), исполнившие «Пастуший наигрыш» (баян, балалайка, бас-гитара, ложки);

- Ансамбль народных инструментов «Микс» (Черемховский район, посёлок Михайловка), руководитель Переляев А.П., исполнившие танго «Кумпарсита» испанского автора Х. Родригеса на аккордеонах.



Конкурс народных сказок и легенд «Сказочное Прибайкалье»

- Чувашский фольклорный ансамбль «Куккук» (Заларинский район, деревня Тагна), руководитель Матвеева М. П., с чувашской национальной сказкой «Лиса-плясунья»;

- Группа «Квяточак» (Заларинский район, село Бабагай), руководитель Акимова Е.В., с белорусской сказкой «Мужик и медведь»;

- Коллектив «Талын сэсэгууд» (Заларинский район, деревня Корсунгай), руководитель Пастухова Г.К. с бурятской народной сказкой «Бедный Доржи».

