В районе Бурятии состоятся Сурхарбан и фестиваль ТОС

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Мероприятия пройдут в рамках юбилея Мухоршибирского района



16 июля в селе Мухоршибирь Бурятии состоится культурно-спортивный праздник «Сурхарбан – 2022» в рамках празднования 95-го юбилея Мухоршибирского района и III фестиваль территориально-общественного самоуправления Республики Бурятия. Местом проведения станет стадион Мухоршибирской СОШ № 2.



Сельчан и гостей села ждёт праздничная программа. В 9:00 стартуют спортивные соревнования. В 11:00 начнётся театрализованное представление «С юбилеем, любимый район!». В 12:30 состоятся презентации арт-выставок ТОС Мухоршибирского, Бичурского, Тарбагатайского районов и города Улан-Удэ.



Также с 12:00 будет работать детская развлекательная площадка. В 13:00 покажут праздничную концертную программу «Живи и здравствуй, мой район!». Далее пройдёт творческий конкурс ТОС и фестиваль-конкурс ВИА Мухоршибирского района. Вечером состоятся концерты с участием звёзд бурятской эстрады и улан-удэнской кавер-группы. Кроме этого, будут награждены ТОС и призёры Сурхарбана. Завершит фестиваль праздничный салют.



В течение дня работают книжный киоск, фотозоны, площадка «Послание в будущее!», детские развлекательные аттракционы, предприятия торговли и общепита. Об этом сообщает пресс-служба администрации Мухоршибирского района.



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