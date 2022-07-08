В Улан-Удэ пройдёт международный турнир на призы Бориса Будаева

Полная программа турнира:







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С 28 по 30 июля в Физкультурно-спортивном комплексе в Улан-Удэ состоится международный турнир по вольной борьбе на призы заслуженного мастера спорта СССР, экс-чемпиона мира Бориса Будаева. В этом году турнир отмечает 30-й юбилей и будет продолжением празднования 60-летия со дня основания школы вольной борьбы Бурятии.В столицу Бурятии планируют приехать борцы из более чем десятка регионов, в том числе члены сборной России.Бороться за призы турнира Бориса Будаева будут спортсмены до 23 лет в 10 весовых категориях: 57, 61, 65, 70, 74, 79, 86, 92, 97, 125 кг.С утра 29 июля начнутся первые предварительные встречи. Торжественная церемония открытия состоится в 17:00. Первый день соревнований завершится полуфинальными поединками во всех категориях.В субботу, 30 июля с 11:00 пройдут утешительные встречи. А после обеда с 13:00 состоятся финальные поединки, церемония награждения и вручения призов.Вход бесплатный. Организаторы приглашают улан-удэнцев, а также жителей районов поддержать своих борцов.- Точное количество спортсменов пока неизвестно. Команды ещё отправляют заявки, - сообщили «Байкал-Daily» в пресс-службе минспорта Бурятии.11.00-17.00 – Предварительные и полуфинальные встречи во всех весовых категориях;17.00-17.30 – Торжественная церемония открытия турнира;17.30-20.00 – Полуфинальные поединки во всех весовых категориях.11.00-12.30 – Утешительные встречи во всех весовых категориях.13.00-15.00 – Встречи за 3-5 места, финальные встречи за 1-2 места, награждение призёров и победителей.Турнир проходит при поддержке партнёра федерации вольной борьбы Бурятии – ЗГРП (Забайкальское горнорудное предприятие).Борис Будаев - заслуженный мастер спорта СССР, заслуженный тренер РФ.Родился в 1957 году в селе Соел Баргузинского района в многодетной крестьянской семье. В 1982 году окончил факультет физического воспитания Бурятского государственного педагогического института. В 1979 году в Улан-Баторе завоевал титул чемпиона мира по вольной борьбе среди юниоров.Чемпион Европы 1982 года, чемпион СССР 1985 года, победитель многих международных турниров, обладатель Кубка мира «Гран-при».Главное достижение случилось в 1989 году, когда Борис Будаев выиграл чемпионат мира, прошедший в Швейцарии. Борис Дугданович первый и до сих пор единственный чемпион мира по вольной борьбе из Бурятии.Завершил карьеру в 1998 году, выступая за Узбекистан.