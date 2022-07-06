Бурятия примет «Байкальский танцевальный фестиваль»

В этом году он будет посвящён экологии
С 10 по 21 августа в Улан-Удэ состоится пятый юбилейный «Байкальский танцевальный фестиваль» — «Baikal Dance Festival». Мероприятие проведут на разных площадках города. Зрители смогут увидеть выступления артистов балета — выпускников разных поколений Бурятского республиканского хореографического колледжа им. Л.П. Сахьяновой и П.Т. Абашеева.
Как отметил организатор фестиваля, продюсер Бурятского театра оперы и балета, профессиональный танцор Павел Окунев, тема экологии неразрывно связана с культурой человека. Поэтому пятый «Байкальский танцевальный фестиваль» пройдёт под эгидой сохранения природы.
- Мы хотим донести до нашего зрителя важность экологичного поведения, показать посредством фотографий и инсталляции, через движения и пластику тела страдания природы по вине человека, который не задумывается о последствиях. Всё это можно будет увидеть на фотовыставке в ТРЦ «Форум» 10 августа, — рассказал Павел Окунев.
С 10 по 19 августа в «Форуме» пройдёт выставка фотографий «ArtМусор Байкала». В этом году фотовыставка посвящена теме экологии, актуальной не только для Байкальского региона, но и для всего мира. Через искусство будут отражены проблемы загрязнения воды, леса, воздуха.
- Искусство не должно оставаться равнодушным: творческое переосмысление должно помогать находить верные решения наболевших вопросов, - сообщает пресс-служба Бурятского театра оперы и балета.
18 августа состоится гала-концерт «Baikal Dance Festival». На сцене театра оперы и балета покажут постановки ведущих российских и зарубежных хореографов, номера классической и современной хореографии. Главным событием гала-концерта станет открытие фонда помощи артистам балета «Балет Бурятии».
С 20 по 21 августа в Гремячинске будет работать форум фестиваля. Выпускники Бурятского республиканского хореографического колледжа им. Л.П. Сахьяновой и П.Т. Абашеева встретятся с представителями сферы культуры региона. Состоится обмен опытом и обсуждение вопросов поддержки культуры Бурятии.
Возрастное ограничение 6+
Бурятия примет «Байкальский танцевальный фестиваль»
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
В этом году он будет посвящён экологии
Забайкальцы примут участие в соревнованиях, творческой программе и деловой части
Байкеры соберутся в селе Выдрино
Заявки начнут принимать с 15 июля
В программе: утренняя зарядка, оздоровительная ходьба и фитнес-танцы
Уроженка Тулуна в настоящее время проживает в Чунском районе
Дошкольное учреждение на 280 мест расположено на улице Лермонтова
Худрук Бурятской филармонии испытывает радостное волнение от предстоящего феста
В ненастную погоду изюбри и лоси выходят кормиться на обочины дорог
Легендарный лётчик-испытатель Александр Тюрюмин окончил школу в Нижнеангарске
На ней представлены этнографические предметы, которые до настоящего времени не экспонировались
Опыт по благоустройству будет тиражироваться в других местах массового отдыха
Спортсмены из Селенгинского района завоевали 4 медали
Специалисты выходили четвероногого пациента
Жительнице села Тэгда исполнилось 90 лет