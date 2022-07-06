Бурятия примет «Байкальский танцевальный фестиваль»

В этом году он будет посвящён экологии



С 10 по 21 августа в Улан-Удэ состоится пятый юбилейный «Байкальский танцевальный фестиваль» — «Baikal Dance Festival». Мероприятие проведут на разных площадках города. Зрители смогут увидеть выступления артистов балета — выпускников разных поколений Бурятского республиканского хореографического колледжа им. Л.П. Сахьяновой и П.Т. Абашеева.



Как отметил организатор фестиваля, продюсер Бурятского театра оперы и балета, профессиональный танцор Павел Окунев, тема экологии неразрывно связана с культурой человека. Поэтому пятый «Байкальский танцевальный фестиваль» пройдёт под эгидой сохранения природы.



- Мы хотим донести до нашего зрителя важность экологичного поведения, показать посредством фотографий и инсталляции, через движения и пластику тела страдания природы по вине человека, который не задумывается о последствиях. Всё это можно будет увидеть на фотовыставке в ТРЦ «‎Форум»‎ 10 августа, — рассказал Павел Окунев.



С 10 по 19 августа в «Форуме» пройдёт выставка фотографий «ArtМусор Байкала». В этом году фотовыставка посвящена теме экологии, актуальной не только для Байкальского региона, но и для всего мира. Через искусство будут отражены проблемы загрязнения воды, леса, воздуха.



- Искусство не должно оставаться равнодушным: творческое переосмысление должно помогать находить верные решения наболевших вопросов, - сообщает пресс-служба Бурятского театра оперы и балета.



18 августа состоится гала-концерт «Baikal Dance Festival». На сцене театра оперы и балета покажут постановки ведущих российских и зарубежных хореографов, номера классической и современной хореографии. Главным событием гала-концерта станет открытие фонда помощи артистам балета «Балет Бурятии».



С 20 по 21 августа в Гремячинске будет работать форум фестиваля. Выпускники Бурятского республиканского хореографического колледжа им. Л.П. Сахьяновой и П.Т. Абашеева встретятся с представителями сферы культуры региона. Состоится обмен опытом и обсуждение вопросов поддержки культуры Бурятии.



Возрастное ограничение 6+

