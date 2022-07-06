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Четверых жителей Бурятии через суд направили на медосмотр

Четверых жителей Бурятии через суд направили на медосмотр
Общество,  Фото:pexels.com
Сельчан обязали пройти профилактический осмотр в целях выявления туберкулёза

Как выяснила прокурорская проверка, в Заиграевском районе Бурятии четверо освободившихся из мест лишения свободы, в нарушение закона о предупреждении распространения туберкулёза в течение двух лет с момента освобождения не проходили каждое полугодие обязательные медицинские осмотры для выявления туберкулёза.

Прокурор района обратился в суд с исками об обязании указанных лиц в течение одного месяца со дня вступления решения суда в законную силу пройти профилактический осмотр в медицинском учреждении по месту жительства.

Суд требования прокурора удовлетворил. Решения суда не вступили в законную силу, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры. 
прокуратура

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