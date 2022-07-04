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Супруги из Бурятии отпраздновали «золотую свадьбу»

Супруги из Бурятии отпраздновали «золотую свадьбу»
Общество,  Фото:администрация Селенгинского района
Чета из Селенгинского района зарегистрировала свой брак в 1972 году

1 июля в Селенгинском районе Бурятии 50 лет совместной жизни отметили Борис Иванович и Лидия Николаевна Фомины. Супруги скрепили свой союз узами брака в 1972 году, сообщает пресс-служба администрации района.

С этой знаменательной датой семью Фоминых пришли поздравить представители администраций МО «Селенгинский район» и Гусиноозёрска, ОМВД по Селенгинскому району, отдела пенсионного фонда по Селенгинскому району, ОСЗН по Селенгинскому району, городского совета ветеранов, а также родные и близкие Бориса Ивановича и Лидии Николаевны. Церемонию вела начальник ЗАГС по Селенгинскому району Дарима Бадмаева.

В Ангарске в этот же день, 1 июля, поздравления с «изумрудной свадьбой» принимали Леонид Андреевич и Нина Антоновна Комаровы. Они вместе вот уже 55 лет.

По информации пресс-служба администрации Ангарска, счастливая встреча Нины Антоновны и Леонида Андреевича произошла 8 марта 1967 года в Семипалатинске. Брак зарегистрировали уже 1 июля. В 1968 году семья приехала в Ангарск. У супругов две дочери: Алёна и Татьяна. Кроме этого, у них трое внуков, ждут правнука.
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