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В Бурятии на 100000 рублей увеличились выплаты по соцконтракту

В Бурятии на 100000 рублей увеличились выплаты по соцконтракту
Общество,  Фото:pixabay.com
Максимальный размер помощи для ИП вырос с 250000 до 350000 рублей

С 1 июля на 100 тысяч рублей увеличены единовременные выплаты по социальному контракту, которые можно получить на развитие своего дела и ведение личного подсобного хозяйства. Необходимые для этого изменения внесены в государственную программу «Социальная поддержка граждан» и утверждены постановлением председателя правительства Михаила Мишустина.

Так, максимальный размер помощи для индивидуальных предпринимателей вырастет с 250 тысяч до 350 тысяч рублей, а для граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, – с 100 рублей до 200 тысяч рублей.

- С начала 2022 года в Бурятии 650 граждан республики уже стали самозанятыми, они получили средства на открытие своего дела на сумму 164,2 млн рублей, - приводит данные за шесть месяцев министр социальной защиты населения Бурятии Татьяна Быкова. - Направление «личное подсобное хозяйство» выбрали 24 жителя региона. Им оказана помощь на 12,4 млн рублей. В общей сложности на эти два направления в 2022 году будет израсходовано 276,3 млн рублей.

Как сообщает пресс-служба министерства соцзащиты республики, до конца года планируется заключить ещё 945 контрактов для начала предпринимательской деятельности на сумму 241,3 млн рублей, а также 338 контрактов – на развитие хозяйства с объёмом финансирования в 35 млн рублей.
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