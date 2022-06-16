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В Улан-Удэ здание пансионата для престарелых готово на 50%

В Улан-Удэ здание пансионата для престарелых готово на 50%
Общество,  Фото:пресс-служба минсоцзащиты РБ
Строительство планируют завершить в конце следующего года

Сегодня, 16 июня, в Бурятии состоялось очередное выездное совещание, в ходе которого заместитель председателя правительства РБ по развитию инфраструктуры Евгений Луковников, заместитель министра социальной защиты населения республики Анатолий Кириллов, представители регионального министерства строительства, управления капитального строительства и подрядной организации осмотрели строящийся пансионат для престарелых граждан и инвалидов. Объект вместимостью на 150 мест возводится по национальному проекту «Демография» в Улан-Удэ, в микрорайоне Светлый.

- В 2022 году на строительство объекта в г. Улан-Удэ предусмотрены средства в размере более 556,5 млн рублей. Основная часть финансирования – это федеральный бюджет – это свыше 545,4 млн рублей, - рассказал заместитель министра социальной защиты населения Бурятии Анатолий Кириллов. - В 2021 году на эти цели было израсходовано более 220,7 млн рублей. Средства освоены в полном объёме. Строительство объекта – один из ключевых этапов создания в республике системы долговременного ухода по уходу за пожилыми гражданами и инвалидами.

По словам замминистра, на 1 июня 2022 года техническая готовность объекта составляет 50,53%. На эту дату выполнены работы по технологическому присоединению к централизованной системе холодного водоснабжения МУП «Водоканал»; по устройству наружных сетей водоснабжения, водоотведения; по возведению наружных и внутренних стен, кирпичных перегородок, каркасов сборных перегородок. Также возведена стропильная система кровли пансионата.

В министерстве соцзащиты Бурятии напомнили, что в пансионате создадут все условия для комфортного пребывания престарелых граждан и инвалидов, в том числе колясочников. В комплекс войдут также помещения для организации трудового, культурно-образовательного, физкультурно-оздоровительного процессов. В республике это будет первый пансионат такого масштаба. Его строительство планируется завершить к концу 2023 года.
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