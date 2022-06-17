 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

17 июня

16 июня

Популярное

Пройдёт автоквест по историческим местам Улан-Удэ

Пройдёт автоквест по историческим местам Улан-Удэ
Общество,  Фото:pixabay.com
Он состоится в День города

18 июня по историческим и общественно значимым местам Улан-Удэ проведут автоквест «Encounter». Игра пользуется популярностью у горожан, предусмотрены небольшие призы.

– Это будет классический автоквест. Необходимо будет немного подумать над заданиями и покататься по вечернему Улан-Удэ. Мы совместно готовим локации, которые ранее не были задействованы. Это игра – движок, который можно хорошо увязать с географией и культурой города. Будем это направление развивать, – отметил Аржан Малацагаев, начальник отдела туризма комитета экономического развития и туризма администрации Улан-Удэ.

Игра для команды из пяти человек, которые должны перемещаться на автомобиле от точки к точке по городу, выполняя задания, чтобы найти код.

- Код может быть написан в подвале заброшенного здания, под скамейкой в парке, на вершине водонапорной башни в деревне или на лбу у агента в ночном клубе, - сообщает управление по информационной политике администрации Улан-Удэ.

Игра пройдёт 18 июня с 19:00 до 22:00. Зона покрытия – весь город. В центре, где будет перекрыто автомобильное движение, локации не предусмотрены.

Для участия необходимы:
– 1 экипаж — автомобиль категории «В»;
– команда до пяти человек;
– фонари (желательно — каждому участнику);
– смартфоны + пауэрбанки или зарядные устройства.

Чтобы принять участие, надо зарегистрироваться на игру на сайте ulan.en.cx.

Возрастное ограничение 18+
Улан-Удэ автоквест квест день города

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Театр «Байкал» приглашает на концерт «Моя Бурятия»
Общество, 17.06.2022
Яркую программу видели зрители во многих городах страны 
Бурятский артист проведёт в Чите концерт, посвящённый Виктору Цою
Бурятский артист проведёт в Чите концерт, посвящённый Виктору Цою
Общество, 17.06.2022
В этот день основателю группы «Кино» исполнилось бы 60 лет
В Бурятии жарко и дождливо
В Бурятии жарко и дождливо
Общество, 17.06.2022
В республике сегодня до +34 градусов 
В парке Улан-Удэ оживят персонажей живописных полотен
В парке Улан-Удэ оживят персонажей живописных полотен
Общество, 16.06.2022
В столице Бурятии откроется «Улан-Удэнский вернисаж»
Французы увидят выставку о Чингисхане
Французы увидят выставку о Чингисхане
Общество, 16.06.2022
Она откроется в Нанте в 2023-2024 году
В День Улан-Удэ проведут турнир «Шах и Мат»
В День Улан-Удэ проведут турнир «Шах и Мат»
Общество, 16.06.2022
Соревнования станут одним из событий фестиваля интеллекта и творчества
Заслон от оспы обезьян: В Бурятию запретили завозить приматов и грызунов
Заслон от оспы обезьян: В Бурятию запретили завозить приматов и грызунов
Общество, 16.06.2022
Запрет не тотальный, есть некоторые возможности ввоза животных
В Улан-Удэ откроется международная выставка
В Улан-Удэ откроется международная выставка
Общество, 16.06.2022
Она посвящена дипломату Савве Владиславичу-Рагузинскому
В Забайкалье изучат флору и природные памятники региона
В Забайкалье изучат флору и природные памятники региона
Общество, 16.06.2022
Из экспедиции привезут новые образцы в коллекцию дендрария местного музея
Улан-удэнцы сопротивляются сносу дома в центре города
Улан-удэнцы сопротивляются сносу дома в центре города
Общество, 16.06.2022
Переживают из-за сноса двухэтажного деревянного дома и его жители, и их соседи
Улан-Удэ станет «Городом спорта и профессий»
Улан-Удэ станет «Городом спорта и профессий»
Общество, 16.06.2022
В столице Бурятии День города отпразднуют в парках
«Семейские» организации могут получить гранты правительства Бурятии
«Семейские» организации могут получить гранты правительства Бурятии
Общество, 16.06.2022
Соответствующее постановление подписал глава республики Алексей Цыденов
Сёла Тувы могут выиграть до миллиона за трезвость
Сёла Тувы могут выиграть до миллиона за трезвость
Общество, 16.06.2022
В республике учредили конкурс «Трезвое село»
На Ольхоне собака со льдины ждёт хозяина
На Ольхоне собака со льдины ждёт хозяина
Общество, 16.06.2022
Метеоролог приютил четвероногую «путешественницу»

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^