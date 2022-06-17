Он состоится в День города
18 июня по историческим и общественно значимым местам Улан-Удэ проведут автоквест «Encounter». Игра пользуется популярностью у горожан, предусмотрены небольшие призы.
– Это будет классический автоквест. Необходимо будет немного подумать над заданиями и покататься по вечернему Улан-Удэ. Мы совместно готовим локации, которые ранее не были задействованы. Это игра – движок, который можно хорошо увязать с географией и культурой города. Будем это направление развивать, – отметил Аржан Малацагаев, начальник отдела туризма комитета экономического развития и туризма администрации Улан-Удэ.
Игра для команды из пяти человек, которые должны перемещаться на автомобиле от точки к точке по городу, выполняя задания, чтобы найти код.
- Код может быть написан в подвале заброшенного здания, под скамейкой в парке, на вершине водонапорной башни в деревне или на лбу у агента в ночном клубе, - сообщает управление по информационной политике администрации Улан-Удэ.
Игра пройдёт 18 июня с 19:00 до 22:00. Зона покрытия – весь город. В центре, где будет перекрыто автомобильное движение, локации не предусмотрены.
Для участия необходимы:
– 1 экипаж — автомобиль категории «В»;
– команда до пяти человек;
– фонари (желательно — каждому участнику);
– смартфоны + пауэрбанки или зарядные устройства.
Чтобы принять участие, надо зарегистрироваться на игру на сайте ulan.en.cx.
Возрастное ограничение 18+
Пройдёт автоквест по историческим местам Улан-Удэ
Общество, Фото:
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