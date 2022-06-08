Местами воздух прогреется до +27 градусов
В последние дни в Бурятии стоит мрачная погода. Идут дожди, местами выпадает град, в некоторых районах и вовсе снег. Однако в ближайшие дни погода немного улучшится. Впрочем, несмотря на потепление, местами ожидается сильный ветер и грозы.
По данным Бурятского гидрометцентра, 9 июня, по республике переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, утром местами туманы, днём местами кратковременные дожди, грозы. Ветер северо-западный 5-10, при грозах порывы до 17 м/с. Температура ночью +2,+7, местами до +12, по юго-западу и северу до -2, днём +14,+19, местами +21,+26.
В пятницу, 10 июня, также переменная облачность, местами дожди, грозы. Ветер северо-западный 5-10, днём в отдельных районах 15-18 м/с. Температура ночью +7,+12, местами 0,+5, днём +15,+20, местами +21,+26.
В субботу, 11 июня, переменная облачность, местами кратковременные дожди, днём местами грозы. Ветер северо-западный 5-10, днём в отдельных районах 15-18 м/с. Температура ночью +6,+11, местами 0,+5, днём +22,+ 27, местами +15,+20.
В Бурятии сообщили, когда наладится погода
Общество, Фото:
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